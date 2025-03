Dass sich die 66-jährige Mutter nun nochmals an den Wickeltisch stellt, ist für sie eine Bereicherung. «Warum nicht, wenn ich kann? Es ist schön, wenn alle im Esszimmer um einen grossen Tisch sitzen. So stelle ich mir Familie vor.»

Die Geburt von Philipp – so der Name des Neuzuwachses – stelle eine absolute Rarität dar, erklärt Professor Wolfgang Henrich, Direktor der Geburtsklinik, der Bild . «Das Alter und die hohe Anzahl an Kaiserschnitten stellten eine Herausforderung dar.»

Alexandra Hildebrandt, Chefin des Mauermuseums am Checkpoint Charlie in Berlin, im Jahr 2022. Imago

USA: Vogelgrippe gerät ausser Kontrolle – Experten besorgt

Vor einem Jahr wurde die Vogelgrippe erstmals bei Kühen in den USA entdeckt. Dutzende Menschen haben sich angesteckt, einer starb. Doch Präsident Trump meidet das Thema.

Die grösste dokumentierte Vogelgrippewelle grassiert derzeit auf mehreren Erdteilen. Der Erreger befällt vor allem Vögel, wurde aber auch schon bei vielen Säugetieren gefunden. Am Dienstag (25. März) vor einem Jahr kam dann eine Schreckensnachricht aus den USA: Zum ersten Mal wurde eine Form der Vogelgrippe H5N1 bei Milchkühen entdeckt, anfangs in den Bundesstaaten Texas, Kansas und New Mexico. Was ist seitdem passiert – und wie geht es weiter?