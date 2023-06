Naomi Campbell ist mit 53 Jahren wieder Mutter geworden

People-News

Mit 53 Jahren: Naomi Campbell ist wieder Mutter geworden

Das Model hat zwei Jahre nach der Geburt seines ersten Kindes erneut Nachwuchs bekommen. Mit einem Foto verkündet Naomi Campbell die Geburt.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Im Mai 2021 hatte Naomi Campbell bei ihren Fans für eine grosse Überraschung gesorgt, als sie bei Instagram mitteilte, zum ersten Mal Mutter geworden zu sein. Eine Schwangerschaft der damals 50-Jährigen war zuvor nicht bekannt gewesen. Aufgrund ihres Alters folgten Spekulationen darüber, ob es sich bei dem Baby um Campbells leibliche Tochter handelt. «Sie wurde nicht adoptiert. Sie ist mein Kind», sagte das Model wenig später in einem Interview mit «Vogue».

Naomi Campbell: Das Model ist nun zweifache Mutter. Bild: keystone

Zwei Jahre später macht Campbell nun erneut klar: «Es ist niemals zu spät, um Mutter zu werden» – und verkündet damit die Geburt ihres zweiten Kindes. Am Donnerstag teilte die Britin ein Foto mit ihren über 15 Millionen Followern, auf dem sie einen Säugling auf dem Arm hält. Gesichter sind nicht zu erkennen, dafür aber die Hände der beiden sowie eine Kinderhand, die vermutlich Campbells Tochter gehört.

«Mein kleiner Schatz, du sollst wissen, dass du von dem Moment an, in dem du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast, über alle Massen geschätzt und von Liebe umgeben warst», schreibt das Model an das Neugeborene gerichtet und verrät mit den Worten «Willkommen, kleiner Junge» auch gleich dessen Geschlecht.

Den Namen ihres Sohnes behält Campbell wie bei ihrer Tochter für sich. Er sei «ein Geschenk Gottes» und sie «gesegnet» betont sie und setzt den Hashtag «zweifache Mutter» hinzu.

«Ein Geschenk Gottes»

Aus ihrem Kinderwunsch hatte die 53-Jährige nie ein Geheimnis gemacht. «Ich denke die ganze Zeit darüber nach, Kinder zu haben», erzählte sie bereits 2017 dem Magazin «Evening Standard», betonte aber, es nicht eilig zu haben. «So wie die Wissenschaft ist, denke ich, dass ich es tun kann, wann ich will», stellte sie klar – und bewies es nun gleich doppelt.

Die Freude über die Baby-News könnte bei ihren Fans jedenfalls nicht grösser sein. Innerhalb weniger Minuten bekam das Foto Hunderttausende Likes, in den Kommentaren häufen sich die Herzemojis und Glückwünsche.

(t-online, jdo)