Mads Mikkelsen gewinnt Europäischen Filmpreis als bester Darsteller

So schlimm steht es aktuell um die humanitäre Lage in Afghanistan

Potenziell 1,7 Millionen afghanische Bürger müssen von Pakistan zurück nach Afghanistan reisen – und treffen dort auf eine katastrophale humanitäre Situation, die kaum weiteren Druck verträgt. Ein Gespräch mit UNICEF-Mitarbeiter Daniel Timme darüber, was im Land gerade alles schiefläuft.

Die wenigen Wochen, in welchen der Kommunikationschef der UNICEF in Afghanistan, Daniel Timme, nun in Kabul arbeitet, waren beispiellos streng. Er hat in dieser kurzen Zeit bereits zwei grosse humanitäre Katastrophen miterlebt: Am 7. Oktober gab es in Herat im Westen des Landes ein schweres Erdbeben, das von zwei darauffolgenden Beben in seiner Stärke nochmals übertroffen wurde. Im Osten und Süden des Landes strömen seit November Tausende nach Pakistan geflüchtete Afghanen zurück nach Afghanistan, weil die Regierung sie ausweist. All das geschieht, während die Bevölkerung unter der Regierung der Taliban leidet und das Land sich in einer Wirtschaftskrise befindet.