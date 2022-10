Angela Lansbury wurde durch ihre Rolle in der Serie «Mord ist ihr Hobby» bekannt. Bild: keystone

Angela Lansbury ist tot – sie spielte die Hauptrolle in «Mord ist ihr Hobby»

Man kannte sie vor allem als Jessica Fletcher in der Kultserie «Mord ist ihr Hobby». Nun ist sie 96-jährig gestorben.

Angela Lansbury ist tot. Die Britin, die primär durch ihre Hauptrolle der Jessica Fletcher in der Erfolgsserie «Mord ist ihr Hobby» bekannt wurde, ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

«Die Kinder von Dame Angela Lansbury sind traurig, mitteilen zu müssen, dass ihre Mutter am heutigen Dienstag, den 11. Oktober 2022, um 1.30 Uhr nachts Ortszeit zu Hause in Los Angeles friedlich im Schlaf gestorben ist – nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag», gab die Familie in einer Stellungnahme bekannt.

Über 75 Jahre lang hatte Angela Lansbury, die 2014 als Dame Commander des Order of the British Empire in den britischen Adelsstand erhoben worden war, vor der Kamera gestanden. Dreimal war sie für einen Oscar nominiert, mehrfach für den Emmy-TV-Preis, sie holte sechs Golden-Globe-Trophäen und dazu fünf Tony-Awards, die sie für ihre Theaterauftritte auszeichneten. Die meisten kennen Angela Lansbury jedoch für ihre Darbietung in «Mord ist ihr Hobby».

Lansbury wurde 1925 in London als Tochter der irischen Schauspielerin Moyna Macgill und des Politikers und Holzhändlers Edgar Lansbury geboren. Nach dem Blitzkrieg zogen Lansbury, zwei ihrer Geschwister und ihre Mutter in die USA, wo sie an einer New Yorker Schauspielschule ausgebildet wurde. Im Alter von 19 Jahren erhielt sie eine Oscar-Nominierung für ihre erste Filmrolle in dem Film «Gaslight» aus dem Jahr 1944. In den 1940er-Jahren spielte sie im Erfolgsfilm «National Velvet» sowie in zahlreichen anderen MGM-Produktionen mit.

Sie hinterlässt ihre Kinder Anthony und Deidre, ihren Stiefsohn David, drei Enkelkinder, fünf Urenkel und ihren Bruder Edgar.

(pit)