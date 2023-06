Letzter Film von verstorbener Carrie Fisher wird veröffentlicht

«Wonderwell» spielt wechselweise in einer italienischen Stadt und in einer Fantasywelt. Ein junges Mädchen (Kiera Milward) verläuft sich in einem Wald und wird auf magische Weise in eine andere Welt transportiert. Fisher erscheint in der Rolle einer Hexe namens Hazel. Auch die britische Musikerin Rita Ora (32, «For You») spielt mit.

Warum Donald Trump gekocht ist

Juristisch ist der Ex-Präsident erledigt.

Wenn jemand sich in einer aussichtslosen Lage befindet, dann pflegt der Amerikaner zu sagen: «He (or she) is cooked.» Donald Trump ist nach seiner Anhörung vor einem nationalen Gericht in Miami gekocht – und zwar so was von. Juristisch befindet er sich in einer hoffnungslosen Lage, und dem Aufruf an seine Anhänger, vor dem Gerichtsgebäude zu protestieren, sind gestern nur sehr wenige MAGA-Mützen-Träger gefolgt.