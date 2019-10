International

Food

Streetfood-Restaurant verrechnet fünf Dollar für «Hipster-Allergien»



Streetfood-Restaurant verrechnet fünf Dollar für «Hipster-Allergien»

Bild: shutterstock

Glutenfrei, Non-GMO und biodynamisch unter Einhaltung strengster Demeter-Richtlinien hergestellt: Das muss Hipster-Essen sein. Denken sich zumindest viele Leute. Dass eine (echte) Gluten- oder Laktose-Unverträglichkeit nichts witziges ist, wird bei all den Vorurteilen schnell vergessen.

So wahrscheinlich auch in einem indischen Restaurant in Auckland, Neuseeland geschehen. Ein Reddit-User postete ein Bild der Speisekarte des Etablissements.

Darauf ist zu lesen, in fetter Schrift, dass man sich gerne melden dürfe, falls man Allergien oder sonstige speziellen Bedürfnisse hat. Etwas unauffälliger daneben steht zudem: «5 Dollar Aufpreis für Hipster-Allergien».

bild: reddit

«Ignorante A*!#?öcher»

Der Reddit-User, der das Bild postete, titelte es: «Ich unterstütze den 5-Dollar-Aufpreis für Hipster-Allergien». Andere User waren weniger begeistert ob dem ungewöhnlichen Zuschlag. Einige Beispiele der Reaktionen:

«Ignorante A*!#?öcher»

«Muss jetzt jemand mit Zöliakie mehr bezahlen, weil diese ignoranten Trottel denken, dass es eine Hipsterallergie ist?»

«Ich verstehe, warum sie das gemacht haben, aber ich will niemandem fünf Dollar zahlen, damit sie mich dann verurteilen können.»

«Zweimal in den letzten drei Monaten bin ich tagelang flach gelegen wegen vermeintlich glutenfreien Mahlzeiten. Nun kann ich sogar fünf Dollar für meine Hipsterallergie bezahlen und die Chancen stehen trotzdem gut, dass ich die nächsten 12 Stunden mit Erbrechen verbringen werde.»

«Ich bin allergisch gegen Milchprodukte. Letzte Woche musste ich mich wegen meiner Intoleranz völlig nüchtern auf dem Klo einer Bar einsperren. Ihr nennt es «hipster» und macht euch über die Tatsache lustig, dass ich mein Körper etwas nicht verträgt?»

Der Ersteller des Posts schrieb wiederum, dass er zwar denke, dass niemand mit einer echten Allergie einen Aufpreis zahlen sollte. «Aber nachdem ich schon oft völlig übertriebene, «hipstrige» Wünsche in Restaurants miterlebt habe, kann ich verstehen, wieso sie das gemacht haben.»

Das Essen sei übrigens sehr gut gewesen. «Und die Mitarbeiter auch».

Was denkst du, lieber User? Gerechtfertigt oder No-Go? Für welche «Hipster-Allergien» sollte man einen Aufpreis bezahlen?

(dfr)

Abonniere unseren Newsletter