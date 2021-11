General Electric spaltet sich in drei börsennotierte Unternehmen auf

Flüchtlingskrise in Polen: Das zynische Spiel von Diktator Lukaschenko

Anlässlich der Rückgabe von 26 geraubten Kulturgütern aus den königlichen Schätzen von Abomey aus Frankreich nach Benin will der beninische Präsident Patrice Talon auch die Restitution weiterer Werke sehen.