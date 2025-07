Donald Trumps Enkelin führte ihre Follower mit einer kurzen Videobotschaft auf ihrem Instagram-Konto hinters Licht. Bild: Kai Trump

Trump-Enkelin Kai macht Anspielung auf Kandidatur – das steckt dahinter

In ihrem jüngsten Social-Media-Clip macht Donald Trumps Enkelin, die rund 1,8 Millionen Follower zählt, Andeutungen auf ein mögliches politisches Engagement. Doch der Schein trügt.

Marine Brunner Folge mir

Mehr «International»

In Donald Trumps Stammbaum sollte man sich einen Namen merken: Kai Trump. Zwischen ihrem Studium an der University of Miami, ihren YouTube-Videos und intensiven Trainings – die junge Frau will Profigolferin werden – könnte die Enkelin des US-Präsidenten schon bald noch ganz andere Ziele ins Auge fassen.

Ein kurzer Werbeclip auf ihrem Instagram-Account liefert den Beweis: Ganz in Rot gekleidet, mit ernstem Blick und strahlendem Colgate-Lächeln, untermalt von patriotischer Musik, macht Kai Trump unmissverständlich klar, wohin die Reise geht.

«Liebe Mitbürger und Content-Creator, nach reiflicher Überlegung … habe ich eine Entscheidung getroffen.» Kai Trump

«Ich kandidiere – nein, ich schlüpfe in eine neue Rolle», fährt der Trump-Sprössling fort. «Ein Job mit grosser Verantwortung …»

«… und 100 % natürlichem Koffein», sagt die junge Frau mit einem schelmischen Grinsen, und zückt eine Dose. «Ich mache gemeinsame Sache mit Accelerator – kein Zucker, kein Crash. Zum Wohl!»



Sie hat uns ganz schön reingelegt. Bild: Kai Trump

Man hätte fast erwartet, dass die Vorzeige-Tochter von Don Jr., dem ältesten Sohn des US-Präsidenten, früher oder später selbst mit politischen Ambitionen liebäugelt – liegt ja schliesslich in der Familie. Zum Vergleich: Donald Trumps jüngster Sohn Barron, der nur ein Jahr älter ist als sie, wurde kürzlich sogar als Delegierter für Florida angefragt.

Vor einem Jahr begeisterte die Teenagerin den republikanischen Parteitag in Milwaukee mit einer Rede, in der sie ihrem «ganz normalen» Grossvater die Ehre erwies.