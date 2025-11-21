bedeckt
DE | FR
burger
International
Frankreich

Paris: Dokumentarfilm über Louvre-Raub geplant

Dokumentarfilm über Louvre-Raub geplant

21.11.2025, 07:2421.11.2025, 07:24

Der spektakuläre Einbruch im Pariser Louvre wird zum Stoff für einen Dokumentarfilm. Regisseur Laurent Bouzereau werde bei dem Projekt Regie führen, teilte dessen Produktionsfirma Nedland Film in Los Angeles auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der gebürtige Franzose holt dafür den US-Produzenten R.J. Cutler («Elton John: Never Too Late», «The War Room») an Bord.

Soldiers patrol in the courtyard of the Louvre museum, Thursday, Oct. 30, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva) France Louvre
Am 19. Oktober wurde der Louvre ausgeraubt.Bild: keystone

Nedland Films bestätigte einen Bericht des Branchenblatts «Hollywood Reporter», wonach die Doku auch das Medienspektakel um den beispiellosen Raubzug in den Fokus nehmen wird, die Ermittlungen und mögliche Fundorte, wo die Millionenbeute auftauchen könnte. Dabei sollen unter anderem Augenzeugen des Überfalls, Mitarbeiter des Museums und Fahnder zu Wort kommen.

Der Einbruch in das weltberühmte Museum im Herzen der französischen Hauptstadt hatte international Schlagzeilen gemacht. Die maskierten Täter hatten am 19. Oktober einen Lkw mit einer Hebebühne neben dem Louvre geparkt. Während zwei von ihnen auf Motorrollern an der Strasse warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster in das Museum.

Millionenschwere Beute

Die Diebe flohen mit kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen, darunter Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Der Wert des Schmucks wird auf fast 90 Millionen Euro geschätzt. Zwar wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen und Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Beute blieb aber verschwunden.

Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut

Regisseur und Produzent Bouzereau drehte zuletzt Dokus über die Entstehung des Kino-Blockbusters «Der weisse Hai», über den legendären Filmkomponisten John Williams und über das Leben der US-Schauspielerin Faye Dunaway. 2012 kam sein Dokumentarfilm «Roman Polanski: A Film Memoir» heraus. (sda/dpa)

Mehr zum Louvre:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Praktische Tipps zur Passwort-Sicherheit
1 / 9
Praktische Tipps zur Passwort-Sicherheit

Während er hier mehr oder weniger legal an all deine Daten will, haben es Cyberkriminelle auf deine Passwörter abgesehen. Doch das lässt sich verhindern ...
quelle: epa/epa / stephanie lecocq
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es ist Heimat» – das sagen die Leute zur Weihnachtsbeleuchtung Lucy in Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deutschland gibt eine Milliarde für Tropenfonds
Für einen neuen Fonds zum Schutz des Regenwalds stellt Deutschland eine Milliarde Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren bereit. Dies teilten Umweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan auf der Weltklimakonferenz in Belém mit. «Es geht um den Schutz der tropischen Regenwälder, der Lunge unserer Welt», erklärten beide SPD-Politiker.
Zur Story