Polizist am Pariser Triumphbogen angegriffen – Terrorverdacht

epa12660028 French police secure the Champs-Elysees near the Arc de Triomphe during the MoroccoSenegal match in the African Cup final, in Paris, France, 18 January 2026..French authorities banned foo ...
Polizisten vor dem Arc de Triomphe in Paris (Symbolbild).Bild: keystone

Polizist am Pariser Triumphbogen angegriffen – Terrorverdacht

13.02.2026, 20:2413.02.2026, 20:24

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat einen Gendarmen beim Triumphbogen in Paris angegriffen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm dazu Ermittlungen, wie die Behörde mitteilte. Wie es von der Gendarmerie hiess, wurde der Angreifer angeschossen. Zu den Hintergründen des Vorfalls am frühen Abend konnte ein Sprecher der Gendarmerie zunächst nichts sagen.

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez sprach von einem versuchten Angriff während der Vorbereitung zur Entzündung der sogenannten Ewigen Flamme. Diese Flamme unterhalb des Triumphbogens erinnert an verstorbene Soldaten. Nuñez zufolge habe der Mann versucht, jemanden aus der Musikkapelle der Gendarmerie anzugreifen. Der Grund dafür sei bisher nicht bekannt. Ein Gendarm habe daraufhin seine Waffe genutzt, was ihm regelkonform erscheine.

Der Angreifer befindet sich dem Innenminister zufolge in einem ernsten Zustand. Laut der Zeitung «Le Parisien» schwebt er in Lebensgefahr. Der Gendarm soll nicht verletzt sein, berichtete der Sender BFMTV unter Verweis auf Kreise.

Im Gegensatz zu Polizeibeamten gehören Gendarmen formell zur französischen Armee. Polizei und Gendarmerie haben als Sicherheitskräfte unterschiedliche Aufgabengebiete. (sda/dpa)

