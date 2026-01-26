freundlich
Paris: Samuel Paty vor Jahren ermordet und enthauptet – Prozess beginnt

Berufungsprozess um Enthauptung von Lehrer startet in Paris

26.01.2026, 15:4526.01.2026, 15:45

Mehr als fünf Jahre nach dem Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich hat vor einem Pariser Schwurgericht der Berufungsprozess gegen vier mutmassliche Unterstützer des Täters begonnen.

People hold a photo of the history teacher Samuel Paty , who was beheaded last week, during a memorial march in homage to him, Tuesday, Oct.20, 2020 in Conflans-Sainte-Honorine, northwest of Paris. Sa ...
Der Mord an Samuel Paty löste internationales Entsetzen aus.Bild: AP

Am 16. Oktober 2020 war der 47-jährige Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort auf dem Heimweg nahe der Schule von einem 18-Jährigen getötet und enthauptet worden. Die Polizei erschoss den Täter mit russisch-tschetschenischen Wurzeln wenige Minuten später.

Das Verbrechen wurde als islamistisch motivierter Terrorakt eingestuft und löste international Entsetzen aus. Das durch Terror ohnehin traumatisierte Frankreich wurde durch die Tat ins Mark getroffen. Vor dem Angriff war im Internet gegen den Lehrer gehetzt worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit umstrittene Mohammed-Karikaturen des Satiremagazins «Charlie Hebdo» gezeigt hatte. Diese Hetze soll den Angreifer zu seiner Tat angetrieben haben.

ARCHIV - 27.10.2020, Berlin: Vor der franz�sischen Botschaft liegen Blumen, Kerzen und ein Blatt mit der Aufschrift �Je suis Samuel�. (zu dpa &quot;Prozess um Ermordung von Lehrer Samuel Paty startet ...
Berlin 2020: Vor der französischen Botschaft liegen Blumen und Kerzen.Bild: DPA-Zentralbild

Freunde sollen dem Täter geholfen haben

Der Berufungsprozess begann unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen und grossem Medieninteresse. Angeklagt sind zwei inzwischen 24 und 25 Jahre alte Freunde des Täters, die ihn beim Kauf von Waffen begleitet und ihn zum Tatort gefahren haben sollen. Sie wurden in einem ersten Prozess wegen Beteiligung an einem Terroranschlag zu 16 Jahren Haft verurteilt. Sie hatten angegeben, von den wahren Absichten des Täters keine Ahnung gehabt zu haben.

Vor Gericht stehen ausserdem der Vater (54) einer Schülerin, die falsche Anschuldigungen gegen Paty in Umlauf gebracht und damit die Hetze ausgelöst hatte, sowie ein islamistischer Prediger (66). Die beiden Männer sollen die Hetze gegen den Lehrer mit Videos in sozialen Netzwerken angefacht haben. Sie waren zu 13 beziehungsweise 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Vor rund zwei Jahren waren in einem separaten Prozess bereits sechs Schüler für ihre Beteiligung an dem dramatischen Vorlauf verurteilt worden, der in der Bluttat mündete. Sie halfen dem Attentäter unmittelbar vor der Tat dabei, den Lehrer zu identifizieren. (sda/dpa)

Mehr zum Fall:

«Adieu Samuel»: Frankreich nimmt Abschied von brutal ermordetem Lehrer
