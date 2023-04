Diebe plündern bei Renten-Demo in Frankreich Goldgeschäft

Die französische Polizei fahndet nach Dieben, die während einer Demonstration gegen die Rentenreform in ein Goldgeschäft eingebrochen sind und Gold-Barren und Münzen im Wert von 25'000 Euro erbeutet haben.

Wie die Staatsanwaltschaft in Rennes in der Bretagne am Dienstag mitteilte, hatte sich die Geschäftsinhaberin während der Proteste am Samstag im Keller ihres Ladens aufgehalten, als sie Geräusche hörte. Sie ging nach oben und entdeckte drei eingeschlagene Fenster.

Proteste gegen die Rentenreform in Rennes. Bild: keystone

Als sie die Tür öffnete, um den Schaden zu begutachten, «drangen zwei Personen in den Laden ein», sagte der Staatsanwalt Philippe Astruc. Einer der Diebe schnappte sich Goldmünzen und Barren, während der zweite die Ladeninhaberin festhielt.

Ungeachtet monatelanger Proteste hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Nacht zum Samstag die Anhebung des Renteneinstiegsalters von 62 auf 64 Jahre in Kraft gesetzt. Am Samstag kam es erneut zu Protesten, an denen sich allein in Rennes mehr als tausend Menschen beteiligten. Dabei kam es auch zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Die Bürgermeisterin Nathalie Appéré sagte, das Stadtzentrum von Rennes sei während der Zusammenstössen «geplündert» worden. (sda/afp)