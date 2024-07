Parlamentswahl in Frankreich: Linke überraschend vorn

Bei einem Premier aus dem linken Lager müsste Macron die Macht teilen. Der Premier würde wichtiger. Was dies für Deutschland und Europa hiesse, ist unklar. Das Linksbündnis ist in sich gespalten und vertritt bei vielen grossen politischen Themen sehr unterschiedliche Positionen.

Doch kein massiver Rechtsrutsch? Bald Kommunismus in Frankreich? Springt plötzlich Macron mit einem Klappstuhl in den Ring?

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reist trotz Warnungen der europäischen Staats- und Regierungschefs nach Moskau zu Wladimir Putin. Mit dabei als eingebetteter Journalist: der «Weltwoche»-Chef Roger Köppel.

Nach «Köppel in Kiew» jetzt also «Köppel aus dem Kreml»: Zusammen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban reiste der Chef des Schweizer Wochenmagazins «Weltwoche» am Freitag nach Moskau, um auf einer geheimen «Friedensmission», wie er es selbst nannte, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Am Tag zuvor war Orban bereits mit Köppel im Schlepptau in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo er den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski vergeblich zu einem Waffenstillstand zu überreden versuchte.