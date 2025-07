Nach Beerdigung von Diogo Jota: Polizei muss gegen Selfiejäger vorgehen

Der Tod von Diogo Jota schockiert die Fussballwelt. Am Samstag wurde der Portugiese beerdigt. Kurz darauf kam es zu unrühmlichen Szenen an seinem Grab.

Am Donnerstag verunglückte Liverpool-Star Diogo Jota gemeinsam mit seinem Bruder André Silva bei einem Autounfall in Spanien tödlich. Zwei Tage später wurden die beiden Geschwister in der kleinen Kirche ihres Heimatortes Gondomar in der Nähe von Porto beigesetzt.

Zur Trauerfeier kamen zahlreiche Weggefährten des portugiesischen Nationalspielers, darunter Teamkollegen wie Virgil van Dijk und Andy Robertson. Rúben Neves, der am Vortag noch mit Al-Hilal bei der Klub-WM in den USA gespielt und bei der Schweigeminute für Jota bitterliche Tränen vergossen hatte, war ebenfalls vor Ort. Gemeinsam mit Jotas Familie und engen Freunden nahmen sie Abschied von den beiden Fussballern.

Virgil van Dijk und Andy Robertson an der Beerdigung von Diogo Jota. Bild: keystone

Zum Ende der Trauerfeier wurden die beiden schlichten Holzsärge zu Glockengeläut aus der Kirche getragen. Der Trauerzug in Richtung Friedhof wurde von Priestern angeführt. Auf Bildern war dabei auch Diogo Jotas Ehefrau Rute Cardoso zu sehen.

Selfiejäger lösen Polizeieinsatz aus

Kurz nach der Beisetzung kam es dann zu unschönen Szenen am Grab von Diogo Jota. Die Polizei musste eingreifen. Das berichtet unter anderem die britische Boulevardzeitung «Daily Mirror».

Was war passiert? Laut Bericht war der Friedhof, auf dem Jota beigesetzt worden war, kurz nach der Beerdigung wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Dann hätten Beamte ihn aber wieder geschlossen. Der Grund: Selfiejäger. Leuten hätten Fotos von sich selbst am Grab geschossen, heisst es.

Die britische Boulevardzeitung «The Sun» berichtet ebenfalls von den Szenen an Jotas Grab. Die Polizisten hätten sich durch eine grosse Menschenmenge bewegte, die sich dort versammelt hatte. Nachdem der Friedhof von dem Beamten geräumt wurde, sollen die Leute aber kurz darauf zum Grab zurückgekehrt sein.

