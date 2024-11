Ex-RTS-Journalistin mit 39 Jahren tot in ihrem Haus aufgefunden – Polizei ermittelt

Seit 2019 lebte Vlahovic in Marseille, wo sie an einem Dokumentarfilm arbeitete. (dab)

Marine Vlahovic war auch vielen Menschen in der Westschweiz bekannt. Die Französin arbeitete mehrere Jahre als Korrespondentin im Nahen Osten für RTS. Von 2016 bis 2019 lebte sie in der palästinensischen Stadt Ramallah, wo sie auch für die belgische Zeitung Le Soir sowie diverse französische Medien wie RFI, Radio France und Libération berichtete.

Die französische Journalistin Marine Vlahovic ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Ihre Leiche wurde nach Angaben der Zeitung «La Provence» auf der Dachterrasse von ihrem Zuhause in Marseille entdeckt.

In Australien ist ein 16-Jähriger vor seinem Elternhaus tödlich von einer der giftigsten Schlangen der Welt gebissen worden. Die Östliche Braunschlange habe den Jugendlichen in Gladstone im tropischen Bundesstaat Queensland am Fuss erwischt, berichtete der Sender 9News unter Berufung auf die Familie. Dieser habe zunächst gar nicht bemerkt, dass er gebissen wurde und sei erst später, als er wieder im Haus war, plötzlich kollabiert.