Sieben weitere Festnahmen nach brutalem Lehrermord in Frankreich



Knapp drei Monate nach dem brutalen Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich sind sieben weitere Verdächtige festgenommen worden. Die Festnahmen seien am Dienstagmorgen erfolgt, bestätigten Justizkreise entsprechende Medienberichte.

Dem Sender Franceinfo zufolge hatten die Verdächtigen Kontakt über soziale Netzwerke zu Patys Attentäter. Sie wurden demnach in Angers, Toulouse, Lyon und Seine-et-Marne in Gewahrsam genommen und sind zwischen 17 und 21 Jahre alt.

Bild: keystone

Der 47-jährige Lehrer Paty war Mitte Oktober in einem Pariser Vorort den Ermittlern zufolge von einem 18-Jährigen getötet und dann enthauptet worden. Der mutmassliche Terrorist mit russisch-tschetschenischen Wurzeln wurde später von Sicherheitskräften erschossen. Sein Motiv war nach bisherigen Erkenntnissen, dass Paty im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte.

Gegen mehrere Verdächtige laufen im Fall Paty bereits Ermittlungsverfahren - darunter auch gegen Schüler der Schule in Conflans-Sainte-Honorine. Weitere Verdächtige, die im Dezember festgenommen wurden und Kontakt zu dem Attentäter gehabt haben sollen, kamen aber auch wieder auf freien Fuss, ohne dass ein Verfahren gegen sie eröffnet wurde. (sda/dpa)

