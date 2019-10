Nach Messerattacke in Paris mit vier Toten: Anti-Terror-Staatsanwalt ermittelt

Frankreich öffnet künstliche Befruchtung für Singles und Lesben

In Frankreich soll die künstliche Befruchtung künftig auch allein lebenden Frauen und Lesben offenstehen: Die Pariser Nationalversammlung stimmte am Freitag mit grosser Mehrheit für eine Gesetzesvorlage der Regierung, nach der alle Frauen eine In-Vitro-Befruchtung in Anspruch nehmen können.

Damit dürfte die Nachfrage nach anonymen Samenspenden deutlich zunehmen. Die Nationalversammlung billigte die Vorlage in erster Lesung mit 55 gegen 17 Stimmen bei drei Enthaltungen. Die Vorlage bedarf noch …