Wildschweine machen Nizza unsicher

Wildschweine machen Nizza unsicher und haben sogar die Strandpromenade der Côte d'Azur-Metropole für sich entdeckt. Wie die Zeitung «Nice-Matin» am Donnerstag berichtete, werden verstärkt Wildschweine in den Strassen der Stadt gesichtet.

In der Nacht zum Donnerstag filmten Anwohner Horden in zwei Vierteln. «Ihnen ist es gelungen, in eine private Wohnanlage einzudringen, da haben sie den Garten umgegraben», sagte Anwohnerin Amélie der Zeitung. «Sie hatten keine Angst vor den Autos», meinte auch Anwohner David, der eine andere Horde beim Plündern von Mülltonnen ertappte. Selbst auf dem Strand der Promenade des Anglais, Nizzas Flaniermeile, wurde kürzlich ein Schwein gefilmt. (sda/dpa)