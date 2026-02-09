wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Montgenèvre: Zwei weitere Lawinentote in Frankreich

Zwei weitere Lawinentote in Frankreich

09.02.2026, 20:1609.02.2026, 22:47

In Frankreich ist es am Montag erneut zu zwei tödlichen Lawinenunglücken gekommen. Ein 38-jähriger Skifahrer kam in Sainte-Agnès nahe Grenoble ums Leben gekommen. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft im Departement Hautes-Alpes ebenfalls einen Lawinentoten gemeldet.

Der junge Skifahrer kam am Montag in der französischen Gemeinde Montgenèvre in einer Lawine ums Leben. Ein weiterer Skifahrer, der ihn in diesem Gebiet abseits der Pisten begleitete, blieb unverletzt, wie die zuständige Staatsanwaltschaft am Montagabend mitteilte.

Bereits am Wochenende waren bei einem anderen Unglück zwei Wintersportler in der Nähe von Saint-Véran ums Leben gekommen, dem am höchsten gelegenen Dorf der französischen Alpen. Die beiden Opfer waren nach Angaben der Staatsanwältin Teil einer Gruppe von insgesamt vier Skitourengängern gewesen, als eine Lawine an der Nordseite des Berges des Tête de Longet abging. Auch diese Gruppe war demnach unbegleitet abseits der Pisten unterwegs.

Mindestens zwanzig Skifahrer sind in diesem Jahr bereits in Lawinen in verschiedenen Gebirgsmassiven der Alpen ums Leben gekommen – in Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz. (sda/blg/afp)

Polizeirapport
Mehrere Lawinen in Norditalien: Vier Tote und Verletzte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Krise in London: Nächster Rücktritt in der Downing Street
Im Skandal um die Epstein-Kontakte des früheren britischen Botschafters in den USA, Peter Mandelson, muss der britische Premier Keir Starmer den nächsten Rückschlag hinnehmen.
Zur Story