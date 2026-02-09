Video: watson/Emanuella Kälin

Roger Federer, eine Hochzeit und Bad Bunny: Die Highlights der Super-Bowl-Halftime-Show

Bad Bunny sorgte bei der diesjährigen Halbzeit-Show des Super Bowl für einen historischen Moment. Als erster rein spanischsprachiger Künstler setzte er sich für Vielfalt und Zusammenhalt ein.

Mit einer stillen Geste gegen ICE und der Botschaft, dass Liebe stärker als Hass ist, setzte er ein Zeichen. Überraschende Auftritte, eine Hochzeit auf der Bühne und prominente Gäste sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Die Highlights der Halftime-Show gibt es hier im Video:

