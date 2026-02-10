Der FC Thun verpflichtet Furkan Dursun von Rapid Wien. Der 20-jährige Stürmer erhält einen bis Sommer 2029 datierten Vertrag im Berner Oberland, wie der Leader der Super League am Dienstag mitteilte.
Der österreichisch-türkische Doppelbürger bestritt für die 1. Mannschaft der Wiener insgesamt 16 Partien. In der Hinrunde war er an den Zweitligisten St. Pölten ausgeliehen, für den ihm in 18 Spielen drei Tore und fünf Vorlagen gelangen. (nih/sda)
Furkan Dursun 🇹🇳
Alter: 20 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 3 Tore, 5 Assists
