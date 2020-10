International

Lyon: Priester angeschossen ++ Grossfahndung nach Täter



Medienberichte: Orthodoxer Priester in Lyon angeschossen ++ Grossfahndung nach Täter

Ein bislang Unbekannter soll in Lyon einen orthodoxen Priester angeschossen haben. Wie die französische Presseagentur AFP am Samstag unter Berufung auf Justizkreise mitteilte, sei der Täter geflüchtet. Der griechische Priester sei dabei gewesen, die Kirche zu schliessen. Laut den Informationen soll der Geistliche in Lebensgefahr schweben.

France 🇫🇷 Lyon : un prêtre orthodoxe blessé par balle, l'auteur en fuite

Ce samedi, vers 16 heures, un prêtre père de famille s'est fait tirer dessus au fusil à canon scié alors qu'il fermait son église dans le 7e arrondissement de Lyon. L'auteur des faits est toujours en fuite, pic.twitter.com/kgDMSxlL75 — vaudais toujours (@TFilastin) October 31, 2020

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach dem tödlichen Messerstich in Nizza, bei dem ein 21-jähriger mutmasslicher Terrorist aus Tunesien in einer Kirche drei Menschen mit einem Messer tödlich angegriffen hat. (sda/dpa)

Update folgt...

