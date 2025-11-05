wechselnd bewölkt
Mann fährt in Frankreich in Menschenmenge – 10 Verletzte

05.11.2025, 11:4605.11.2025, 11:53

Ein Autofahrer hat in Westfrankreich mehrere Fussgänger und einen Radfahrer angefahren und verletzt.

Zwei Menschen sind schwer verletzt, wie Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez auf X mitteilte. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Ermittlungen liefen.

Der Gendarmerie zufolge hatte es gegen 8.45 Uhr in der Gemeinde Saint-Pierre-d'Oléron auf einer Insel an der französischen Westküste mehrere Verkehrsunfälle mit nur einem beteiligten Fahrer gegeben. Passanten und ein Radfahrer seien angefahren worden.

Wie Bürgermeister Thibault Brechkoff sagte, hätte der Autofahrer die Unfälle absichtlich verursacht. Neun Menschen seien verletzt worden und würden von den Rettungskräften versorgt. «Alle Dienste sind mobilisiert, um die Situation zu bewältigen.» In der Ortschaft Dolus werde ein Krisenstab eingerichtet. Der Innenminister wollte sich zum Ort des Geschehens begeben.

Verschiedene Medien sprachen von insgesamt zehn Verletzten.

Viele offene Fragen

Laut Medienberichten soll der Fahrer «Allahu Akbar» gerufen haben – zum Zeitpunkt gibt es widersprüchliche Angaben. Danach soll er versucht haben, sein Auto anzuzünden.

(rbu) mit Material von sda und dpa

Update folgt ...

