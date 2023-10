Schloss Versailles wegen Bombendrohung evakuiert – zum sechsten Mal innerhalb einer Woche

Wegen einer Bombendrohung ist das Schloss Versailles am Samstag erneut evakuiert worden. Sobald die Sicherheitsüberprüfungen abgeschlossen seien, werde man wieder öffnen, teilte die Touristenattraktion bei Paris am Samstagmittag mit. Es handelt sich um die sechste Schliessung des Schlosses innerhalb von sieben Tagen wegen einer Drohung. Obwohl bereits ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, halten die Drohungen an.

Beim Schloss Versailles kommt es in diesen Tagen immer wieder zu Bombendrohungen. Bild: keystone

In den vergangenen Tagen waren von Bombendrohungen auch Hunderte Schulen in Frankreich und immer wieder auch Regionalflughäfen betroffen. Hinter etlichen der Drohungen stecken nach Erkenntnis der Behörden junge Leute.

Zu den Bombendrohungen kommt es verstärkt seit dem tödlichen Angriff eines jungen Islamisten auf einen Lehrer in Arras vor einer Woche, der Frankreich schwer erschütterte. Danach wurde die höchste Terrorwarnstufe im Land verhängt. (sda/dpa)