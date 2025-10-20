Experte: Suche nach Juwelen ist «Wettlauf mit der Zeit»

Soldaten patrouillieren nach dem Raub vor dem Louvre. Bild: keystone

Die aus dem Pariser Louvre geraubten Juwelen sind nach den Worten des niederländischen Kunstdetektivs Arthur Brand unverkäuflich. «Niemand will sich an diesen Stücken die Finger verbrennen», sagte Brand der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam. Auch ein Käufer der gestohlenen Objekte mache sich strafbar.

Brand ist ein internationaler Experte bei der Aufklärung von Kunstdiebstählen. Unter anderem arbeitete er auch mit den niederländischen Behörden nach dem spektakulären Juwelenraub auf der Kunst- und Antikmesse Tefaf 2022 in Maastricht zusammen.

Experte: Steine werden wahrscheinlich einzeln verkauft

Nach Einschätzung des Experten würden die Diamanten und anderen Edelsteine sehr wahrscheinlich aus den Schmuckstücken gelöst und einzeln verkauft. «Dann sind sie nicht mehr zu finden.»

Die Suche nach den Juwelen werde ein «Wettlauf mit der Zeit», sagte Brand. «Die Diebe werden sicher gefasst, aber die Beute wird dann schon längst verkauft sein.» Es sei sehr zweifelhaft, ob man jemals die Hintermänner fassen werde. (sda/dpa)