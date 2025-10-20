freundlich11°
Experte: Suche nach Juwelen ist «Wettlauf mit der Zeit»

20.10.2025, 19:2020.10.2025, 19:20
Soldiers patrol as people queue to enter the Louvre museum that remains closed for the day after Sunday&#039;s jewels robbery, Monday, Oct. 20, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva) France Louvre
Soldaten patrouillieren nach dem Raub vor dem Louvre.Bild: keystone

Die aus dem Pariser Louvre geraubten Juwelen sind nach den Worten des niederländischen Kunstdetektivs Arthur Brand unverkäuflich. «Niemand will sich an diesen Stücken die Finger verbrennen», sagte Brand der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam. Auch ein Käufer der gestohlenen Objekte mache sich strafbar.

Brand ist ein internationaler Experte bei der Aufklärung von Kunstdiebstählen. Unter anderem arbeitete er auch mit den niederländischen Behörden nach dem spektakulären Juwelenraub auf der Kunst- und Antikmesse Tefaf 2022 in Maastricht zusammen.

Experte: Steine werden wahrscheinlich einzeln verkauft

Nach Einschätzung des Experten würden die Diamanten und anderen Edelsteine sehr wahrscheinlich aus den Schmuckstücken gelöst und einzeln verkauft. «Dann sind sie nicht mehr zu finden.»

Die Suche nach den Juwelen werde ein «Wettlauf mit der Zeit», sagte Brand. «Die Diebe werden sicher gefasst, aber die Beute wird dann schon längst verkauft sein.» Es sei sehr zweifelhaft, ob man jemals die Hintermänner fassen werde. (sda/dpa)

Mehr zum Louvre-Raub:

So einfach stiegen die Louvre-Diebe ins Museum ein
Mona Lisa, Watteau, Corot: Diese Kunstschätze wurden im Louvre gestohlen
Der Diebstahl im Louvre beschäftigt die französischen Ermittler weiterhin. Dabei war es nicht das erste Mal, dass wertvolle Kunst aus dem Museum entwendet wurde. Und es war auch nicht der spektakulärste Raub.
Sieben Minuten reichten, um für immer in die Geschichte einzugehen: Der Diebstahl von acht Schmuckstücken im Pariser Louvre macht international Schlagzeilen. Zur Beute gehören etwa ein Diadem der Königinnen Marie-Amélie und Hortense, die Krone und ein Diadem von Kaiserin Eugénie und eine Smaragdkette von Kasierin Marie-Louise. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar. Die Diebe sind weiterhin auf der Flucht.
Zur Story