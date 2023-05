Priester in Frankreich erhält acht Jahre Haft wegen Missbrauchs

Ein katholischer Priester ist in Frankreich zu acht Jahren Haft wegen der Vergewaltigung einer Jugendlichen verurteilt worden. Der heute 49 Jahre alte Geistliche habe sich zwischen 2004 und 2008 an einer damals 14- bis 18-Jährigen vergangen, urteilte das Gericht im nordfranzösischen Douai am Mittwoch, wie der Sender France 3 berichtete. Dem Mann wurden ausserdem Tätigkeiten mit Minderjährigen verboten.

Der Erzbischof von Lille, Laurent Le Boulc’h, sprach dem Opfer sein Mitgefühl und seine Anteilnahme aus. Der Vatikan sei über die Verurteilung des Priesters informiert worden und werde über eine kirchenrechtliche Strafe entscheiden.

Die heute 33 Jahre alte Klägerin hatte den Missbrauch 2018 angezeigt. Sie hatte vorgebracht, dass der Priester sie während ihrer Jugend «beherrscht» habe. Dieser hatte von einer einvernehmlichen Beziehung gesprochen. (sda/dpa)