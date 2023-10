Panik in Paris – obwohl im ÖV bisher keine Bettwanze offiziell bestätigt wurde

Die Panik um die Bettwanzen-Plage in Paris ist mittlerweile Thema in ganz Europa. Doch: Wie schlimm ist die Lage bei unserem französischen Nachbarn tatsächlich?

Mehr «International»

Das Drama nahm bereits vor den Sommerferien seinen Lauf, als eine Kinobesucherin nach einer Vorstellung über einen mit Bissen übersäten Rücken klagte. Es folgten Videos aus Metros und Zügen, welche zeigten, wie die Tierchen die Ausgeburten der Hölle über die Sitze krabbelten. Die Videos verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und machten schliesslich internationale Schlagzeilen.

Alles bloss Panik oder was steckt wirklich hinter der vermeintlichen Bettwanzen-Plage?

Was ist dran an der Plage?

Transportminister Clément Beaune traf sich am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung mit den grössten Transportbetreibern und stellte sich danach der Presse.

Transportminister Clément Beaune im April 2023 vor der Presse. Bild: keystone

Er nannte Zahlen: Gegenüber der Pariser Verkehrsgesellschaft seien 10, gegenüber der nationalen Eisenbahngesellschaft SNCF 37 Meldungen über die blutsaugenden Plagegeister eingegangen. Man habe alle Fälle überprüft, so Beaune, und keinen einzigen nachweisen können.

Er betont:

«Wenn es ein Problem gibt, kümmern wir uns darum, wir werden es nicht leugnen. Es gibt keinen Ausbruch von Bettwanzen in öffentlichen Verkehrsmitteln.»

Und wie ist die Lage abseits der öffentlichen Verkehrsmittel? Gemäss der französischen Zeitung Capital sind derzeit eine Mittelschule in Marseille und eine Grundschule in Villefranche-sur-Saône von Bettwanzen befallen und wegen Behandlung vorübergehend geschlossen.

Keine Plage – trotzdem Massnahmen

Obwohl die öffentlichen Verkehrsmittel scheinbar nicht von Bettwanzen betroffen sind, werden die Betreiber verstärkte Gesundheitsmassnahmen ergreifen. Dafür werden auch Schnüffelhunde eingesetzt. Denn: Die lästigen Insekten können sich in die kleinsten Ritzen verkriechen und sind so für den Menschen kaum sichtbar. Hunde hingegen können nicht nur die Bettwanzen, sondern sogar deren abgelegten Eier erschnüffeln, wie Bettwanzen-Experte Stefan Wellhausen gegenüber Deutschlandfunk erzählt.

Du findest Bettwanzen nicht so schlimm? Lies das: Kommentar Wenn du gerade in Paris bist: Bitte bleib dort! Für immer! Verschone mich vor Bettwanzen!

Zusätzlich sollen ab sofort alle drei Monate Daten zu allen gemeldeten Bettwanzen und zu bestätigen Befällen veröffentlicht werden.

Beaunes Strategie ist angesichts der anstehenden Olympischen Spiele, die im kommenden Jahr in Paris stattfinden werden, klar:

«Totale Transparenz wird totales Vertrauen schaffen.»

Am Freitag werden sich weitere Minister treffen, um das Thema Bettwanzen weiter zu besprechen, wie Regierungssprecher Olivier Véran am Dienstagabend bekannt gab. (saw)