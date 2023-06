In Frankreich hat der Tod eines Teenagers gewaltsame Proteste ausgelöst. Bild: keystone

Die Lage in Frankreich eskaliert einmal mehr – das Wichtigste in 6 Punkten

Nur wenige Wochen nach den massiven Ausschreitungen um die Rentenreform brodelt es auf den Strassen Frankreichs erneut. Grund dafür sind ein tödlicher Schuss eines Polizisten sowie ein Video, das kurz darauf auf Social Media aufgetaucht ist. Eine Übersicht.

Tödlicher Schuss und umstrittene Begründung

Am Dienstagmorgen hat ein Polizist in Nanterre, einem Vorort der Hauptstadt Paris, den 17-Jährigen Nahel M. erschossen. Der Jugendliche war laut der Staatsanwaltschaft in hohem Tempo mit dem Auto unterwegs, weshalb ihn eine Motorradstreife anhalten wollte. Laut bisherigen Erkenntnissen brauste der junge Mann in der Folge bei Rot über eine Ampel davon. Kurz darauf holten ihn die Beamten ein, einer von ihnen gab den tödlichen Schuss ab.

Die beiden an der Kontrolle beteiligten Polizisten rechtfertigten ihr Handeln damit, dass es sich um Notwehr gehandelt habe. Laut dem Sender France Info sagten sie aus, der Jugendliche habe sie überfahren wollen.

Kurz darauf machte in den sozialen Medien aber ein Video des Vorfalls die Runde, das ein anderes Bild zeigt. In diesem ist zu sehen, wie der Beamte seine Waffe bei der Kontrolle auf Höhe der Fahrertür in das stehende Auto richtete. Die Situation scheint unter Kontrolle, hektische Bewegungen sind nicht zu erkennen. Als der 17-Jährige plötzlich losfährt, feuert der Beamte aus nächster Nähe auf den Jugendlichen und trifft ihn tödlich in die Brust. Das Auto fuhr dann noch einige Meter weiter und rammte eine Strassenabsperrung.

Ein Screenshot aus dem Video, welches das Vorgehen der Polizisten zeigt. Bild: keystone

Gegen den Verdächtigen, einen 38-jährigen Mann, wird wegen Totschlagsverdacht ermittelt. Die Familie des Jungen kündigte über ihren Anwalt an, sie werde den Todesschützen wegen Mordes verklagen und auch wegen Falschaussage, weil seine Darstellung der Ereignisse von den Videoaufnahmen eindeutig widerlegt werde.

Tödliche Verkehrskontrolle kein Einzelfall

Durch das Video auf Social Media löste der Todesfall eine Welle der Empörung aus. Der Konsens: Die Schussabgabe des Polizisten sei völlig unnötig gewesen.

Damit reihte sich der Vorfall in eine Reihe weiterer Verdachtsfälle ein. Zuletzt kam es immer wieder vor, dass in Frankreich Menschen bei Fahrzeugkontrollen ums Leben kamen, wenn sie sich nicht an die Polizeianweisungen hielten. Wie die Zeitung «L'Obs» berichtete, starben 2022 bei Verkehrskontrollen 13 Menschen, nachdem sie sich der Polizei hatten widersetzen und davonfahren wollen. Zu tödlichen Schüssen kam es selbst dann, wenn es sich bei den kontrollierten Menschen nicht um gesuchte Schwerkriminelle handelte.

Der erschossene Nahel M. hatte keine schweren Delikte begangen. Bild: keystone

Auch beim getöteten jungen Mann von Nanterre war dies nach Informationen von France Info nicht der Fall. Der 17-Jährige war der Polizei zwar schon bekannt, allerdings nicht wegen schwereren Verbrechen, sondern wegen früherer Verkehrsdelikte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Eskalation der Proteste

Einige Stunden nach dem tödlichen Schuss begannen die Proteste in Nanterre. Am Dienstagabend protestierten Menschen vor der Polizeiwache des Pariser Vorortes gegen das Verhalten der Beamten.

Am Ort der tödlichen Schussabgabe sind Blumen deponiert worden. Bild: keystone

In der folgenden Nacht weiteten sich die Demonstrationen aber im ganzen Land aus. In diversen grossen Städten wie Lille, Nantes, Toulouse und Lyon gingen die Leute ebenfalls auf die Strasse.

Schwere Ausschreitungen in Nanterre: Polizisten werden mit Feuerwerkskörpern beschossen. Bild: keystone

Die Proteste blieben allerdings nicht friedlich. Vielerorts eskalierten die Demonstrationen und entwickelten sich zu gewaltsamen Krawallen. Mülltonnen, Autos, ein Bus und ein Lastwagen, Baumaschinen und eine Pariser Strassenbahn wurden in Brand gesetzt. In Mantes-la-Jolie wurde ein Rathaus angezündet, in Mons-en-Barœul bei Lille verwüsteten Vermummte ein Bürgermeisteramt, in Fresnes bei Paris wurde eine Haftanstalt mit Feuerwerkskörpern angegriffen, in Nizza zwei Polizeiwachen und ein Streifenwagen.

In Paris selbst ging eine Grundschule in Flammen auf und nahe Roubaix wurde eine Polizeiwache angegriffen. Die Behörden der Hauptstadt empfehlen aufgrund der angespannten Situation den Notruf nur in dringenden Fällen zu nutzen.

Bei den Ausschreitungen in Paris wurden auch diverse Autos angezündet. Bild: keystone

Die Polizei Frankreichs reagierte landesweit mit einem grossen Aufgebot. Nach Innenminister Gérald Darmanin wurden bis am Donnerstag 40'000 Beamte mobilisiert, 5000 davon im Raum Paris. Dabei setzt die Polizei Drohnen, Tränengas und Gummigeschoss ein. Im Raum Paris wurden in der Nacht auf Donnerstag mehr als 150 Leute verhaftet.

Rund 40'000 Polizisten sind derzeit in Frankreich im Einsatz. Bild: keystone

Grosser Trauermarsch am Donnerstag

Am Donnerstag kam es in Paris zu einem grossen Trauermarsch für den 17-Jährigen. Zu diesem hatte die Mutter des Getöteten aufgerufen. Rund 6000 Menschen marschierten mit und forderten dabei Gerechtigkeit. Viele von ihnen trugen weisse T-Shirts mit der Aufschrift «Gerechtigkeit für Nahel» und Schilder, auf denen «Die Polizei tötet» zu lesen war.

Hunderte Menschen marschierten am Donnerstag durch Nanterre. Bild: keystone

Die Mutter des am Dienstag erschossenen Jugendlichen sass auf dem Dach eines Autos im Zentrum des Marsches durch den Vorort von Paris. Der Umzug verlief zunächst grösstenteils friedlich, gipfelte dann aber auch in Krawalle. Die Demonstranten bewarfen die Beamten dabei unter anderem mit Molotow-Cocktails. Die Polizei überwachte die Lage mit Hubschraubern und zog Spezialkräfte in Nanterre zusammen.

Die Mutter fordert «Justice pour Nahel» – Gerechtigkeit für ihren Sohn. Bild: keystone

Die Reaktionen aus der Politik

Die heftigen Proteste erreichten nach kurzer Zeit die Politik. Präsident Emmanuel Macron reagierte mit Mitgefühl und einer deutlichen Kritik am mutmasslichen Schützen auf den Tod des 17-Jährigen. «Wir haben einen Jugendlichen, der getötet wurde, das ist nicht zu erklären und nicht zu entschuldigen», schrieb Macron kurz nach dem tödlichen Schuss auf Social Media.

Am Donnerstag meldete sich der Präsident erneut zu Wort und kritisierte die Gewalt auf den Strassen. «Die Gewalt gegen Polizeistationen, Schulen, Rathäuser und gegen die Republik ist nicht zu rechtfertigen», so Macron, der deshalb forderte: «Nun braucht es Besinnung, Gerechtigkeit und Ruhe.»

Besonders klare Worte zum Vorfall wählte Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon. «Die Todesstrafe gibt es in Frankreich nicht mehr», schrieb er auf Social Media. Die Polizei habe kein Recht zu töten, es sei denn, es handelt sich um Notwehr.

Am Donnerstag doppelte er nach und kritisierte die Regierung dafür, Ruhe zu fordern. «Die Wachhunde befehlen uns, zur Ruhe aufzurufen. Wir rufen zur Gerechtigkeit auf», so Mélenchon. «Suspendiert den mörderischen Polizisten und seinen Komplizen, der ihm befohlen hat zu schiessen.» Zudem forderte er eine grundlegende Polizeireform, was auch die Polizeigewerkschaft CGT Interieur laut der Zeitung «Le Parisien» begrüssen würde.

Andere Politiker verurteilten den tödlichen Schuss, aber äusserten auch scharfe Kritik an den Demonstranten. «Es wird eine harte Nacht werden, Sie sind die Verteidiger unserer kollektiven Sicherheit. Dieses Chaos ist durch nichts zu rechtfertigen!», so der Präsident der konservativen Républicains, Éric Ciotti. Und Rechtspopulistin Marine Le Pen schreibt: «Unserem Land geht es immer schlechter und die Franzosen zahlen die schreckliche Rechnung für diese Feigheit und Kompromisse.»

Innenminister Gérald Darmanin bezeichnete den Tod des 17-Jährigen als «Drama», wies zugleich aber darauf hin, dass Widerstand gegen die Staatsgewalt schon in vielen Fällen zum Tod von Polizisten geführt habe.

(dab, mit Material der Nachrichtenagentur Keystone-SDA)