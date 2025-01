Schülerin stirbt bei Schulbusunfall in Frankreich

Wie es zu dem Unfall nahe des zentralfranzösischen Châteaudun bei Orléans kurz vor 8.00 Uhr morgens kam, war laut Behörden zunächst unklar. Neben dem Schulbus sei kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen , teilte die Präfektur mit. Die Zeitung «Le Parisien» berichtete unter Verweis auf informierte Kreise, dass der Fahrer des Busses nach ersten Aussagen möglicherweise einem Auto habe ausweichen wollen. (rbu/sda/dpa)

Bei einem Schulbusunfall in Frankreich ist eine Schülerin gestorben, Dutzende weitere wurden verletzt.

