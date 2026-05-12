Eine ausgestellte Tesla-Batterie. Bild: keystone

Tesla will Batterieproduktion in Deutschland ausbauen

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Der US-Elektroautobauer Tesla will mehr als 1500 Beschäftigte für die Batteriezellfertigung in Grünheide bei Berlin neu einstellen. Knapp 250 Millionen US-Dollar sollten investiert werden, teilte Tesla am Dienstag in einem Communiqué mit.

Damit soll die jährliche Produktion von 18 Gigawattstunden Batteriezellen in Grünheide erreicht werden. Im April hatte der Autobauer bekanntgegeben, dass er bis Ende Juni rund 1000 neue Mitarbeiter in seinem einzigen europäischen Autowerk einstellen will, um die Produktion wegen gestiegener Nachfrage um ein Fünftel auf rund 6000 Fahrzeuge pro Woche hochzufahren. Die Produktions- und Zulassungszahlen waren gesunken, nun sieht Tesla eine Trendwende.

Tesla will alles an einem Standort

«Von der Batteriezelle bis zu Elektrofahrzeugen soll ab voraussichtlich 2027 alles an einem Standort produziert werden», kündigte das Unternehmen an. «Das ist einzigartig in Europa.» Damit ist Tesla nach eigener Einschätzung widerstandsfähiger.

Derzeit werden in Brandenburg nur Komponenten produziert. Die Zellen werden in den USA gefertigt und kommen nach Deutschland. Europa hinkt bisher bei der Fertigung von Batteriezellen für E-Autos vor allem Asien hinterher. Tesla-Chef Musk hatte 2020 angekündigt, er wolle das Werk bei Berlin zur weltgrössten Batteriefabrik machen.

Im Dezember hatte Tesla mitgeteilt, voraussichtlich ab 2027 bis zu 8 Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr zu produzieren. Eine Gigawattstunde entspricht 1 Million Kilowattstunden. Ein Tesla Model Y Standard verbraucht 13,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.

Zuletzt waren in der Gigafactory Berlin-Brandenburg nach Unternehmensangaben 10'700 Menschen beschäftigt. Tesla will voraussichtlich auch rund 500 Leiharbeitnehmer im Laufe des Jahres in feste Arbeitsverhältnisse übernehmen. (sda/awp/dpa)