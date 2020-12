International

Frankreich

Medien: Zwei Tote nach Geiselnahme in Frankreich



Medien: Zwei Tote nach Geiselnahme in Frankreich

Ein bewaffneter Mann hat sich nach Medienberichten nahe Paris mit seiner Ehefrau verschanzt - kurze Zeit später wurden zwei Leichen entdeckt. Dabei soll es sich um den Mann und die Frau handeln, wie mehrere französische Medien am Donnerstagabend übereinstimmend berichteten. Der Mann soll zuvor zwei Menschen verletzt und anschliessend seine Frau in einer Firma in Domont als Geisel genommen haben. Eine Spezialeinheit der Polizei war vor Ort. Die Hintergründe des Vorfalls waren noch offen. Unbestätigten Berichten nach soll das Paar gerade dabei gewesen sein, sich zu trennen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Karriere von Philippe Montandon in Bildern Kommt jetzt die absolute Cyberpunk-Maske? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter