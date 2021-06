International

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist bei einem offiziellen Besuch von einem Mann geohrfeigt worden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron war am Dienstag zu Besuch im südöstlichen Departement Drôme. Am frühen Nachmittag näherte er sich beim Empfang einer Menschenmasse, um sich mit Bürgern auszutauschen.

Er schüttelte einem Mann die Hand woraufhin dieser ihm eine Ohrfeige verpasste. Macrons Sicherheitsleute griffen sofort ein und werfen sich auf den Mann hinter der Absperrung. Gemäss Franceinfo haben die Sicherheitsbehörden zwei Männer festgenommen. Macron setzte seinen Besuch danach fort, heisst es vonseiten des Elysée-Palasts.

Die Szene ereignete sich gemäss Franceinfo am Dienstagnachmittag, 8. Juni, während der Präsident in Drôme unterwegs war und sich mit Restaurantbesitzern traf. Der Anlass war die Wiedereröffnung der Restaurant-Innenräume. Der Mann ohrfeigte Emmanuel Macron, als dieser sich den Anwesenden am Ausgang der Hotelschule in Tain-L'Hermitage näherte, um sie zu begrüssen.

Nicht zum ersten Mal kommt es zu einem Zwischenfall bei Macrons Gesprächen mit der Bevölkerung. Vor drei Jahren etwa benahm sich ein Jugendlicher respektlos gegenüber dem französischen Präsidenten und fragte ihn: «Ça va Manu?» Daraufhin massregelte Macron den Jugendlichen: «Du nennst mich entweder ‹Monsieur le président de la République› oder ‹Monsieur›.» (jaw)

