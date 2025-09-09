wechselnd bewölkt17°
Macron ernennt Verteidigungsminister Lecornu zum Premier

Macron ernennt Verteidigungsminister Lecornu zum Premier

09.09.2025, 20:1309.09.2025, 20:19
Frankreichs neuer Premier: Sébastien Lecornu.
Frankreichs neuer Premier: Sébastien Lecornu. Bild: wikipedia.org

Nur einen Tag nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron den bisherigen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum Premierminister ernannt. Das teilte der Élysée-Palast mit. (sda/dpa)

Themen
Militärparade Frankreich
1 / 11
Militärparade Frankreich

Frankreich feiert jedes Jahr am Nationalfeiertag (14. Juli) eine Militärparade.
quelle: epa / ian langsdon
Frankreich ist gespalten, dieses Video ist der Beweis
Video: watson
Frankreich am Ende seiner Kräfte
Am Montagabend ist die Regierung Bayrou gestürzt – die vierte in nur drei Jahren. Die Blockade wirkt komplett: ob beim Budget, in der Politik oder in den Institutionen. Das eigentliche Problem aber ist, dass sich die Französinnen und Franzosen auf keine Lösung einigen können.
Seit Monaten, Jahren, ja Jahrzehnten klagt Frankreich die Welt über seine angeblich unlösbaren Probleme an: Schulden, Migration, Deindustrialisierung. Jahrzehnte voller Klagen, Demonstrationen und fehlender Lösungen – oft aus Angst vor Gewalt. Der soziale Frieden wurde mit immer neuen Milliarden aus den Staatskassen erkauft. Seit 50 Jahren gibt Frankreich mehr aus, als es einnimmt.
