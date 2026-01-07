Schnee legt Pariser Busverkehr lahm

freundlich-6°
Frankreich: Schnee legt Busverkehr in Paris lahm

07.01.2026, 10:3107.01.2026, 10:31

Schneefall hat in Paris für Verkehrschaos gesorgt. Der Busverkehr in der gesamten Stadt ist eingestellt worden. Erst am Nachmittag könnten erste Busse wieder fahren, teilte die Verkehrsgesellschaft RATP mit.

epa12543529 Snow falls on the Stade Jean-Bouin in Paris, France, 23 November 2025. The French meteorological service issued an orange alert on 22 November for the Ile-de-France region due to snow and ...
Im nordfranzösischen Lille wurde der Busverkehr ebenfalls eingestellt.Bild: keystone

Auch bei Strassenbahnen, der Metro und den RER-Zügen gab es wegen des Wetters Störungen. An den Flughäfen der Stadt wurden die Flüge am Morgen reduziert. Verkehrsminister Philippe Tabarot rief die Menschen in der Region um Paris dazu auf, ihre Fahrten am Morgen zu verschieben.

Dass Schnee auch über Nacht liegen bleibt, kam in Paris in den vergangenen Jahren nur selten vor. Doch Einschränkungen brachte die schneeige Winterfront auch in anderen Landesteilen – vom Norden bis zum mittleren Westen. Schulbusse und Lastwagen dürfen in Gebieten mit Schneewarnung der zweithöchsten Stufe Orange nicht fahren. Im nordfranzösischen Lille wurde der Busverkehr ebenfalls eingestellt. Landesweit belief sich der Stau zusammengerechnet auf 1'650 Kilometer, wie die Zeitung «Le Parisien» und der Sender BFMTV berichteten. (sda/dpa)

