Der Schnee bei der Kapellbrücke in Luzern wird am Samstagmorgen geräumt. Bild: watson

Das Flachland erwacht im Schnee

In der Nacht hat es bis in tiefe Lagen geschneit. Mancherorts gab es mehrere Zentimeter Schnee.

Vroni Fehlmann

In der Nacht auf Samstag hat es in der Schweiz verbreitet auch bis ins Flachland geschneit. Besonders in der Zentralschweiz gab es eine ordentliche Portion. Laut Meteo Schweiz kamen bis um 7 Uhr morgens in Luzern und Engelberg 15 Zentimeter zusammen. In Einsiedeln SZ gab es 22 Zentimeter.

Der Schnee am frühen Samstagmorgen in Luzern. Bild: watson

Eingeschneite Velos in Luzern. Bild: watson

Anderenorts gab es eher weniger Schnee: In Bern, Zürich, St.Gallen und Altdorf UR waren es lediglich fünf Zentimeter, in Aarau und Basel ein Zentimeter.

In Zürich gab es immerhin fünf Zentimeter Schnee. Bild: watson

In Kloten war es am Samstagmorgen auch weiss. Bild: watson

Am meisten Schnee fiel auf dem Grimsel. Dort kamen über Nacht 52 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Tagsüber dürfte es nun erst einmal eine Pause geben und sogar ziemlich sonnig werden. Am Abend können am Nordrand und am östlichen Alpennordhang jedoch wieder Wolken aufziehen und es ist wieder leichter Schneefall möglich, zumindest lokal, wie Meteo Schweiz berichtet. In den Zentralschweizer und Ostschweizer Bergen sind in der Nacht erneut ein bis fünf Zentimeter Neuschnee möglich.

Da es in den Niederungen am Nachmittag nur etwa ein Grad wird und die Temperaturen am Sonntag wohl nicht über die Null-Grad-Grenze steigen, dürfte der Schnee etwas liegen bleiben.

