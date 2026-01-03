Das Flachland erwacht im Schnee
In der Nacht auf Samstag hat es in der Schweiz verbreitet auch bis ins Flachland geschneit. Besonders in der Zentralschweiz gab es eine ordentliche Portion. Laut Meteo Schweiz kamen bis um 7 Uhr morgens in Luzern und Engelberg 15 Zentimeter zusammen. In Einsiedeln SZ gab es 22 Zentimeter.
Anderenorts gab es eher weniger Schnee: In Bern, Zürich, St.Gallen und Altdorf UR waren es lediglich fünf Zentimeter, in Aarau und Basel ein Zentimeter.
Am meisten Schnee fiel auf dem Grimsel. Dort kamen über Nacht 52 Zentimeter Neuschnee zusammen.
Tagsüber dürfte es nun erst einmal eine Pause geben und sogar ziemlich sonnig werden. Am Abend können am Nordrand und am östlichen Alpennordhang jedoch wieder Wolken aufziehen und es ist wieder leichter Schneefall möglich, zumindest lokal, wie Meteo Schweiz berichtet. In den Zentralschweizer und Ostschweizer Bergen sind in der Nacht erneut ein bis fünf Zentimeter Neuschnee möglich.
Vielerorts gibt es ein weisses Erwachen, entlang der Berge fallen zum Start noch letzte Flocken
Tagsüber ist es im Mittelland ziemlich sonnig, auch in den Voralpen wird es zunehmend freundlicher. Im Süden dominiert die Sonne.
Da es in den Niederungen am Nachmittag nur etwa ein Grad wird und die Temperaturen am Sonntag wohl nicht über die Null-Grad-Grenze steigen, dürfte der Schnee etwas liegen bleiben.
