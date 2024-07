Turm der Kathedrale in Rouen (F) brennt

Mehr «International»

Am Donnerstag ist ein Brand am grossen Turm der Kathedrale Notre-Dame von Rouen ausgebrochen, wie Videos und Fotos auf den sozialen Medien zeigen.

Auch der Bürgermeister von Rouen – einer Grossstadt in der Normandie – postete das Feuer auf X:

Der Fernsehsender BFM berichtet, dass rund 63 Feuerwehrleute mobilisiert worden seien.

Die Kathedrale von Rouen gilt als eine der wichtigsten gotischen Kirchenbauten Frankreichs – sie wurde zum Grossteil im 12. und 13. Jahrhundert erbaut. Sie war unter anderem Krönungsort der normannischen Herzöge und beherbergt deren Grabstätten. Bis heute ist sie die Kathedrale des Erzbischofs von Rouen.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Allerdings finden derzeit Bau- und Renovierungsarbeiten in der Kathedrale und am Vierungsturm statt – ähnliche Arbeiten waren Grund für den Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris, der 2019 ausgebrochen ist. Die Bauarbeiten wurden vom Bauleiter in der Vergangenheit als sehr komplex beschrieben und hätten noch bis mindestens 2027 andauern sollen.

(Update folgt.)