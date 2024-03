Die Ermittler begannen, DNA-Profile zu sammeln. Verove ahnte wohl, dass er bald verhaftet würde und nahm sich in seiner Wohnung das Leben. In seinem Abschiedsbrief erklärte Verove, dass er nach seiner Heirat und der Geburt seiner Kinder nach 1997 «nichts mehr getan habe». Die Morde hatten zwischen 1980 und 1994 stattgefunden.

Da er selbst Polizist war, konnte er offenbar lange Zeit den Fahndern entkommen, wusste er doch über deren Methoden Bescheid. Jetzt offenbart ein Buch, wie sicher sich der Mehrfachtäter gefühlt hat. Eine Journalistin des Magazins «Marianne» entdeckte sogar einen Auftritt in einer Quizshow.

Ein französischer Serienkiller scheint sich jahrelang sehr sicher gefühlt zu haben. Francoise Verove stand in den 1980er Jahren ganz oben auf den Fahndungslisten. Ihm wurden Morde und Vergewaltigungen vorgeworfen. Nachdem Augenzeugen ihn an einem Tatort gesehen hatten, beschrieben sie den Mann als den «Pockennarbigen». Doch selbst mit dieser Beschreibung tappte die Polizei lange im Dunkeln.

Neue Details zu einem französischen Mehrfachmörder: Er war während einer Fahndung in einer TV-Sendung zu sehen.

