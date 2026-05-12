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Zwei Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Nizza

Zwei Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Nizza

Zwei Menschen sind durch Schüsse nahe einem Drogen-Hotspot in Nizza an der Côte d'Azur getötet und sechs weitere teils schwer verletzt worden.
12.05.2026, 05:0212.05.2026, 05:02

Der Fahrer eines Elektrorollers habe vor einem Lebensmittelgeschäft angehalten und mit einer Pistole das Feuer eröffnet, teilte der zuständige Staatsanwalt mit. Am Tatort seien 17 Patronenhülsen sichergestellt worden. Der Schütze sei zunächst weggefahren und dann mit einem in der Nähe geparkten Auto geflüchtet.

FILE - In this Oct. 30, 2020, file photo, police officers stand guard next to the Sacre Coeur basilica in Paris, following an attack at a church in the Mediterranean city of Nice. Scrubbing France cle ...
In Nizza kam es erneut zu einer Gewalttat auf offener Strasse. (Archivbild)Bild: keystone

Laut Behörden steht die Tat in direktem Zusammenhang mit dem Drogenhandel. Der Stadtteil «Les Moulins» ist immer wieder Schauplatz von Gewalttaten und gilt als Problemviertel.

Eine Untersuchung unter anderem wegen Verdachts der vorsätzlichen Tötung in einer organisierten Bande wurde eingeleitet. Unter den Verletzten hätten drei Personen Vorstrafen im Zusammenhang mit Drogenhandel, hiess es seitens des Staatsanwalts. Die Verstorbenen dagegen hatten keine derartigen Vorstrafen.

Der neue Bürgermeister Éric Ciotti forderte auf der Plattform X eine «angemessene Reaktion» und bemängelte die Personalausstattung, die der Stadt seit Jahren schmerzlich fehle. Er sprach von einem «Krieg» gegen den Drogenhandel. (sda/dpa)

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