Zwei Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Nizza
Der Fahrer eines Elektrorollers habe vor einem Lebensmittelgeschäft angehalten und mit einer Pistole das Feuer eröffnet, teilte der zuständige Staatsanwalt mit. Am Tatort seien 17 Patronenhülsen sichergestellt worden. Der Schütze sei zunächst weggefahren und dann mit einem in der Nähe geparkten Auto geflüchtet.
Laut Behörden steht die Tat in direktem Zusammenhang mit dem Drogenhandel. Der Stadtteil «Les Moulins» ist immer wieder Schauplatz von Gewalttaten und gilt als Problemviertel.
Eine Untersuchung unter anderem wegen Verdachts der vorsätzlichen Tötung in einer organisierten Bande wurde eingeleitet. Unter den Verletzten hätten drei Personen Vorstrafen im Zusammenhang mit Drogenhandel, hiess es seitens des Staatsanwalts. Die Verstorbenen dagegen hatten keine derartigen Vorstrafen.
Der neue Bürgermeister Éric Ciotti forderte auf der Plattform X eine «angemessene Reaktion» und bemängelte die Personalausstattung, die der Stadt seit Jahren schmerzlich fehle. Er sprach von einem «Krieg» gegen den Drogenhandel. (sda/dpa)