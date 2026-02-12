wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Frankreich

Falsche Tickets? Festnahmen nach Betrugsverdacht im Louvre

FILE - People wait for the Louvre museum to open as employees at the Louvre Museum vote to extend a strike that has disrupted operations at the world&#039;s most visited museum, Thursday, Dec. 18, 202 ...
Nach dem Diebstahl im letzten Jahr kam es am Donnerstag erneut zu Festnahmen im Louvre.Bild: keystone

Falsche Tickets? Festnahmen nach Betrugsverdacht im Louvre

12.02.2026, 20:1712.02.2026, 20:21

Die Pariser Justiz hat wegen des Verdachts eines grossangelegten Betrugs mit Eintrittskarten in das berühmte Museum Louvre neun Menschen festgenommen und über 1,4 Millionen Euro beschlagnahmt. Zu den Festgenommenen gehörten Touristenführer, zwei Beschäftigte des Louvre sowie eine Person, die verdächtigt wird, das Netzwerk organisiert zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Festnahmen erfolgten nach Angaben der Behörde am Dienstag. Am Freitag sollen die Verdächtigen dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Betrug soll nach Angaben der Ermittler über zehn Jahre angedauert haben. Der Louvre beziffere den entstandenen Schaden auf über zehn Millionen Euro. Die Summe sollen die Verdächtigten teils in Immobilien sowohl in Frankreich als auch in Dubai investiert haben, so die Staatsanwaltschaft. Ermittlungen zu einem möglichen Ticketbetrug fanden demnach auch im Schloss von Versailles statt.

Museumsmitarbeiter sollen Betrügern geholfen habenDas Museum hatte Ende 2024 selbst bei der Polizei Alarm geschlagen, weil es die Existenz eines Netzwerks vermutete, das einen grossangelegten Betrug organisiert. Die Betrüger sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gruppenführungen organisiert haben, die die zulässige Höchstzahl von Personen überschritten, und für die zusätzlichen Teilnehmer überhöhte Preise berechnet haben – ausserhalb des offiziellen Ticketverkaufs und zum eigenen Profit. Auch sollen sie Tickets mehrfach verwendet und falsche Tickets verkauft haben. Museumsmitarbeiter sollen Geld dafür erhalten haben, die Gruppen nicht zu kontrollieren.

Um den mutmasslichen Betrügerring zu überführen, setzten die Fahnder auf Überwachungsmassnahmen und Abhöraktionen, erläuterte die Staatsanwaltschaft. Neben den Festnahmen wurde bei Razzien mehr als 957.000 Euro in bar beschlagnahmt, darunter 67.000 Euro in ausländischer Währung, sowie 486.000 Euro auf verschiedenen Bankkonten.Louvre will strenger kontrollierenDas Museum habe einen Plan zur Betrugsbekämpfung angeschoben, der strengere Kontrollen und technische Massnahmen umfasse, sagte eine Louvre-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Fall reiht sich in mehrere jüngere Vorfälle am Louvre ein. Im Oktober kam es zu einem spektakulären Einbruch, bei dem acht Kronjuwelen im Wert von 88 Millionen Euro entwendet wurden. Im November musste eine Galerie wegen technischer Schäden geschlossen werden. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nach Fall von Sheikh Hasina: Bangladesch wählt neues Parlament
In Bangladesch hat die Wahl zu einem neuen Parlament begonnen. Gut anderthalb Jahre nach dem Fall der damaligen Regierungschefin Sheikh Hasina gilt die vorgezogene Wahl auch als Test für einen geordneten demokratischen Übergang in dem armen, überwiegend muslimisch geprägten Land in Südasien. Fast 128 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.
Zur Story