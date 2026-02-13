wechselnd bewölkt
Mitte-Rechts Partei erklärt Wahlsieg in Bangladesch

13.02.2026, 07:1113.02.2026, 07:12

Bei der ersten Parlamentswahl in Bangladesch nach dem dramatischen Fall der Regierungschefin Sheikh Hasina vor anderthalb Jahren hat die Partei des Mitte-Rechts-Politikers Tarique Rahman den Sieg für sich reklamiert. Die Partei werde dank einer Mehrheit die nächste Regierung bilden, schrieb die Pressestelle der Nationalistischen Partei Bangladeschs (BNP) auf der Plattform X.

Bangladesh Nationalist Party Chairperson Tarique Rahman poses for a photograph in his party office in Dhaka, Bangladesh, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Photo/Mahmud Hossain Opu) Tarique Rahman
Tarique Rahman und seine Mitte-Rechts-Partei haben den Sieg für sich reklamiert.Bild: keystone

Ein offizielles Ergebnis der gestrigen Wahl stand am Freitagmorgen (Ortszeit) noch aus. Doch hätten die BNP und ihre Verbündeten nach Auszählung von 83 Prozent der Stimmen in 181 der 299 Wahlkreise gewonnen, berichtete die einheimische Zeitung «The Daily Star». Demnach sicherte sich dahinter die grösste islamistische Partei des Landes, Bangladesh Jamaat-e-Islami, und das von ihr angeführte konservativ-religiöse Bündnis 61 Sitze.

Test für demokratischen Übergang

Der 60-jährige Rahman, der ein Sohn der früheren Ministerpräsidentin und langjährigen Hasina-Rivalin Khaleda Zia ist, kann sich den vorläufigen Ergebnissen zufolge berechtigte Hoffnung machen, der nächste Regierungschef zu werden. Der BNP-Chef war erst im Dezember nach 17 Jahren im Exil aus London in seine Heimat zurückgekehrt.

Nach den blutigen Unruhen im Sommer 2024 galt die vorgezogene Wahl auch als Test für einen geordneten demokratischen Übergang in dem überwiegend muslimisch geprägten Land in Südasien. Fast 128 Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Bei der Wahl ging es um die Verteilung von 350 Parlamentsmandaten. Von ihnen werden 300 direkt gewählt, 50 Sitze sind Frauen vorbehalten. In einem Wahlkreis wurde diesmal wegen des Todes eines Kandidaten die Stimmabgabe verschoben.

Nach Massenprotesten gegen die Regierung und Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften war die zunehmend autoritär agierende Sheikh Hasina Anfang August 2024 nach Indien geflohen. Nach ihrer Flucht wurde eine Übergangsregierung unter dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus eingesetzt. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Bangladesch:
