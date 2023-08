Kind nach Verkehrsunfall bei Ausflug in Frankreich gestorben – 6 weitere Kinder verletzt

Nach einem Verkehrsunfall bei einem Ausflug in Südfrankreich ist ein Kind ums Leben gekommen. Das zwölf Jahre alte Kind starb in der Nacht zum Samstag im Krankenhaus, wie der Unterpräfekt von Agen, Florent Farge, sagte. Vier weitere Kinder zwischen 11 und 13 Jahren seien schwer verletzt, zwei Kinder hätten bei dem Unfall am Freitagabend leichte Verletzungen erlitten.

Die sieben Kinder sassen an Bord eines Kleinbusses und waren auf dem Weg zurück von einem Ausflug zu einem Freizeitzentrum, wo sie für die Ferien waren. Der Minibus kam bei Houeillès, etwa 100 Kilometer südöstlich von Bordeaux, von der Spur, überquerte die Gegenfahrbahn und stiess heftig gegen eine Betonbrüstung, wie Farge sagte. Bilder zeigten den Kleinbus im Seitengraben. Hinter dem Unfallwagen fuhr ein weiterer Kleinbus mit Kindern von der Ferienfreizeit. Sie wurden bei dem Unfall des vorherfahrenden Wagens körperlich nicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ein. Der 26 Jahre alte Busfahrer kam nach einer medizinischen Behandlung in Polizeigewahrsam. Wie genau es zu dem Unfall kam, sollen nun die Ermittler herausfinden. (saw/sda/dpa)