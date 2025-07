Mit Politik und Prominenz: Dalai Lama feiert 90. Geburtstag

Der Dalai Lama, das spirituelle Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, hat seinen 90. Geburtstag mit anderen Exil-Tibetern an seinem Wohnsitz im Norden Indiens begangen. Zu den zahlreichen Gästen in der buddhistischen Tempelanlage in Dharamsala zählten auch Vertreter der indischen Regierung, Diplomaten verschiedener Länder und Prominente wie der Hollywood-Star Richard Gere, der sich seit Jahren für die Rechte der Tibeter einsetzt.

Freibad-Kampagne in Deutschland zu sexueller Belästigung in der Kritik

Nach Wels-Angriffen in Deutschland: So gefährlich ist der Fisch für Badende in der Schweiz

Grösstes Legoland der Welt in Shanghai eröffnet

In China ist das grösste Legoland der Welt eröffnet worden. Tausende Besucher strömten am Samstag trotz glühender Hitze zu der 31,7 Hektar grossen Anlage in Shanghai, zu deren Attraktionen die Fahrt in einem Miniaturzug und eine Achterbahn mit Drachenmotiven gehören. Es handelt sich um das erste Legoland in China.