Spanischer Fussballtrainer stirbt mit Kindern bei Bootsunglück in Indonesien
Ein schweres Bootsunglück vor der Küste Indonesiens hat das Leben von Fernando Martín, Trainer der zweiten Frauenmannschaft des FC Valencia, und von drei seiner Kinder gefordert. Sie waren mit einer Reisegruppe in der Nähe des beliebten Urlaubsziels Labuan Bajo unterwegs, als das Ausflugsboot bei unruhigen Verhältnissen kenterte.
Neben der Familie Martín befanden sich elf weitere Personen an Bord. Insgesamt sieben Menschen, darunter vier Besatzungsmitglieder, ein Reiseleiter sowie Martíns Ehefrau und ihre siebenjährige Tochter, konnten lebend geborgen werden.
Der Verein zeigte sich in einer Stellungnahme «zutiefst betroffen» vom Unglück in Indonesien. «Der Verein möchte in dieser für alle so schwierigen Zeit der Familie, den Freunden und den Kollegen (...) sein Mitgefühl und seine Unterstützung aussprechen», hiess es weiter.
Verwendete Quellen:
- the-sun.co.uk: "Family missing after boat sinks as football manager and his three children die in rough seas" (Englisch, kostenpflichtig)
- x.com: Beitrag von @VCF_Femenin