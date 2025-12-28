freundlich-2°
DE | FR
burger
International
Fussball

Indonesien: Spanischer Fussballtrainer stirbt mit Kindern bei Bootsunglück

Spanischer Fussballtrainer stirbt mit Kindern bei Bootsunglück in Indonesien

Der Weihnachtsurlaub endet für den Fussballtrainer Fernando Martín und seine Familie mit einer Tragödie. Sein Verein ist «zutiefst betroffen».
28.12.2025, 06:2928.12.2025, 06:29
Ein Artikel von
t-online

Ein schweres Bootsunglück vor der Küste Indonesiens hat das Leben von Fernando Martín, Trainer der zweiten Frauenmannschaft des FC Valencia, und von drei seiner Kinder gefordert. Sie waren mit einer Reisegruppe in der Nähe des beliebten Urlaubsziels Labuan Bajo unterwegs, als das Ausflugsboot bei unruhigen Verhältnissen kenterte.

Fernando Martín: Der Trainer der 2. Frauenmannschaft des FC Valencia ist tot.
Valencia-Trainer Fernando Martín verstarb bei einem Bootsunglück.Bild: fv valencia/x

Neben der Familie Martín befanden sich elf weitere Personen an Bord. Insgesamt sieben Menschen, darunter vier Besatzungsmitglieder, ein Reiseleiter sowie Martíns Ehefrau und ihre siebenjährige Tochter, konnten lebend geborgen werden.

Der Verein zeigte sich in einer Stellungnahme «zutiefst betroffen» vom Unglück in Indonesien. «Der Verein möchte in dieser für alle so schwierigen Zeit der Familie, den Freunden und den Kollegen (...) sein Mitgefühl und seine Unterstützung aussprechen», hiess es weiter.

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweres Erdbeben vor der Küste Taiwans
Vor der Küste Taiwans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben rund 30 Kilometer östlich des Landkreises Yilan sei mit einer Stärke von 7,0 registriert worden, teilte die Wetterbehörde Taiwans mit. Es sei gegen 23.00 Uhr (Ortszeit) in einer Tiefe von über 72 Kilometern aufgetreten. Im Norden und Osten Taiwans war das Beben mit einer Stärke von vier 4,0 zu spüren. Auch in grösseren Städten wie Taipeh und Hsinchu bebte die Erde.
Zur Story