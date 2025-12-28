Spanischer Fussballtrainer stirbt mit Kindern bei Bootsunglück in Indonesien

Der Weihnachtsurlaub endet für den Fussballtrainer Fernando Martín und seine Familie mit einer Tragödie. Sein Verein ist «zutiefst betroffen».

Ein schweres Bootsunglück vor der Küste Indonesiens hat das Leben von Fernando Martín, Trainer der zweiten Frauenmannschaft des FC Valencia, und von drei seiner Kinder gefordert. Sie waren mit einer Reisegruppe in der Nähe des beliebten Urlaubsziels Labuan Bajo unterwegs, als das Ausflugsboot bei unruhigen Verhältnissen kenterte.

Valencia-Trainer Fernando Martín verstarb bei einem Bootsunglück. Bild: fv valencia/x

Neben der Familie Martín befanden sich elf weitere Personen an Bord. Insgesamt sieben Menschen, darunter vier Besatzungsmitglieder, ein Reiseleiter sowie Martíns Ehefrau und ihre siebenjährige Tochter, konnten lebend geborgen werden.

Der Verein zeigte sich in einer Stellungnahme «zutiefst betroffen» vom Unglück in Indonesien. «Der Verein möchte in dieser für alle so schwierigen Zeit der Familie, den Freunden und den Kollegen (...) sein Mitgefühl und seine Unterstützung aussprechen», hiess es weiter.

