Andrej Lazarov kam bei dem Nachtklub-Brand ums Leben. Bild: www.imago-images.de

Fussballprofi will bei Nachtklub-Brand Leben retten – und wird selbst Opfer der Flammen

Der nordmazedonische Fussballprofi Andrej Lazarov wollte bei einem Feuer in einer einem Club andere Gäste retten und starb selbst dabei.

Julian Buhl / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Der 25 Jahre alte Fussballprofi Andrej Lazarov ist bei einem verheerenden Brand in einer Diskothek in Kočani, Nordmazedonien, ums Leben gekommen, als er versuchte, andere Gäste zu retten. Laut der britischen «Dailymail» ereignete sich das Unglück im «Pulse Club» in den frühen Morgenstunden des Sonntags und forderte mindestens 59 Menschenleben sowie über 155 Verletzte.

Lazarov, Spieler des mazedonischen Erstligisten FC Shkupi, wurde von seinem Klub als «heroische Person» gewürdigt. In einer Mitteilung schrieb der Verein: «Mit tiefem Bedauern geben wir bekannt, dass unser Fussballer Andrej Lazarov zu den Opfern des tragischen Feuers in Kočani zählt. Als die heroische Person, die er war, verlor Lazarov sein Leben beim Versuch anderen zu helfen.» Weiter hiess es:

«Während seines mutigen Einsatzes wurde er vom Rauch überwältigt. Seine Tapferkeit und Menschlichkeit in diesen letzten Momenten werden immer in Erinnerung bleiben.»

Laut Berichten soll das Feuer während eines Hip-Hop-Konzerts gegen 2.30 Uhr durch Funken ausgelöst worden sein, die von Pyrotechnik während eines Konzerts stammten und eine leicht entflammbare Decke entzündeten.

Menschen entzünden Kerzen für die Verstorbenen. Bild: keystone

Innenminister Pance Toskovski äusserte sich dazu:

«Beim Aktivieren der sogenannten Sprinkler fingen die Funken die Decke aus leicht entflammbarem Material an, wodurch sich innerhalb kürzester Zeit das Feuer über die ganze Diskothek ausbreitete und dichten Rauch erzeugte.»

Nordmazedoniens Premierminister Hristijan Mickoski sprach von einem «schwierigen und sehr traurigen Tag» und rief zur Unterstützung für die Familien der Opfer auf. Er erklärte: «Mit tiefem Bedauern habe ich die Nachricht von der schrecklichen Tragödie in Kočani erhalten. Dies ist ein schwieriger und sehr trauriger Tag für Mazedonien. Der Verlust so vieler junger Leben ist unersetzbar.» Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Feuers dauern an.

Lazarov war noch am Samstag für seinen Verein FC Shkupi bei der 0:1-Niederlage gegen Pelister Bitola im Einsatz gewesen. In der Nacht kam er dann bei dem Feuerdrama in seiner Heimatstadt auf tragische Art und Weise ums Leben.

Verwendete Quellen: