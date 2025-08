Die Schweizer Maschinenindustrie kommt durch die US-Zölle massiv unter Druck (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Wirtschaft zum Zoll-Schock: «Befürchten Abbau von zehntausenden Stellen»



Die USA hat die Schweiz mit einem Zollsatz von 39 Prozent auf Importe belegt. Der Vizedirektor der Schweizer Tech-Industrie zeigt sich fassungslos.

Reto Heimann

Donald Trump hat der Schweiz den Nationalfeiertag ganz schön verhagelt. Neben Böllern, Knallfröschen und Vulkanen steigt am heutigen 1. August vor allem etwas in die Höhe: die Importzölle, mit denen die USA die Schweiz belegt.

39 Prozent betragen diese. Nur vier anderen Ländern hat Donald Trump höhere Zölle aufgebrummt. In Europa ist die Schweiz sogar das Land, das die höchsten Zölle akzeptieren muss.

Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor vom Tech-Industrieverband Swissmem, spricht deshalb von einem «Zollschock» und sagt:

«Wir sind fassungslos. Mittelfristig wird mit diesen Zöllen ein erheblicher Teil des US-Geschäfts einfach wegbrechen.» Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor Swissmem

Kohl zeigt sich konsterniert darüber, dass die Zölle nun noch höher ausfallen als im April angekündigt. Damals kündigten die USA ein Zollsatz von 31 Prozent an.

Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor von Swissmem ist konsterniert über die US-Zölle. Bild: KEYSTONE

Nun fallen die Zölle mit 39 Prozent noch höher aus. Vor allem aber sind sie viel höher als für die beiden Hauptkonkurrenten der Schweizer Maschinenindustrie, die EU und Japan. «Beide haben nur einen Zollsatz von 15 Prozent. Und die können auch gute Maschinen herstellen», sagt Kohl.

Damit nicht genug. Erschwerend kommt für Swissmem dazu, dass sich der Schweizer Franken im Vergleich zum US-Dollar immer weiter aufwertet. Kohl spricht von einem doppelten Standortnachteil und sagt:

«Sollte es bei diesem Zollsatz von 39 Prozent bleiben, befürchten wir in unserer Branche einen Abbau von mehreren 10'000 Stellen» Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor Swissmem

Für Kohl und den Branchenverband Swissmem ist deshalb klar: Der Zollhammer muss ein Weckruf sein, nicht nur für die Politik, sondern für die ganze Gesellschaft.

Kohl skizziert drei Punkte, in denen die Schweiz nun aktiv werden müsse. Erstens: «Wir brauchen neue Freihandelsabkommen. Diese sind die Vorbedingung, damit es unseren Firmen leichter fällt, in neue Märkte hineinzugehen.»

In der Schweiz unterstehen Freihandelsabkommen jeweils dem fakultativen Referendum. Zum Beispiel haben die Grünen und NGO wie Public Eye angekündigt, dieses zu ergreifen, sollte ein Freihandelsabkommen mit China zustande kommen. Darum bemüht sich Aussenminister Ignazio Cassis seit Längerem. Kritikerinnen und Kritiker vor allem von linker Seite werfen ihm vor, dabei wirtschaftliche Interessen vor die Menschenrechte zu setzen, die China nicht einhalte.

Der Vizedirektor von Swissmem, Jean-Philippe Kohl sagt dazu: «Freihandelsabkommen mit Referenden anzugreifen geht in der heutigen Zeit einfach nicht mehr, zu viel steht für unseren Wohlstand auf dem Spiel.»

Zweitens würden nun die Beziehungen zur EU noch wichtiger, sagt Kohl. Ein EU-Beitritt stehe zwar nach wie vor nicht zur Debatte, aber: «Der Abschluss der Bilateralen III, die ein gutes Verhältnis zu Europa sichern sollen, muss rasch vorwärtsgetrieben werden»

Drittens ist für Swissmem entscheidend, dass die Schweizer Tech-Industrie nicht noch zusätzlich von der Schweizer Politik unter Druck gesetzt wird. Alles, was mit mehr Regulierungen und Bürokratie, mit der Erhöhung von Lohn- und Nebenkosten einhergehe, sei gerade Gift für die Branche, erklärt Kohl.

Kriegsmaterial-Export wieder ermöglichen

Als Beispiele für Regulierungen, die seine Branche gerade nicht gebrauchen könne, nennt Kohl das CO2-Grenzausgleichssystems, das Güter wie Zement, Eisen und Stahl beim Import in die Schweiz mit einer CO2-Abgabe belegen will . Und: «Für unsere Branche ist es wichtig, dass das Kriegsmaterialgesetz so geändert wird, dass Exporte wieder möglich werden»

Eine Hintertür hat die US-Regierung noch offengehalten. Bis zum 7. August soll es möglich sein, nachzuverhandeln. Eine Woche hat die Schweiz also noch Zeit, um für ihre Unternehmen bessere Bedingungen auszumachen. Jean-Philippe Kohl sagt: «Es geht jetzt einfach darum, in der verbleibenden Zeit das Maximum herauszuholen. Dann können wir das Ergebnis bewerten. Wir sind in der Vergangenheit vielleicht etwas zu fest vom Prinzip Hoffnung geleitet gewesen.»