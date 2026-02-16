Wolkenfelder, kaum Regen
DE | FR
burger
International
Games

Pokémon-Sammelkarte für 16,5 Millionen Dollar versteigert

FILE - Logan Paul poses for a photo at the Tempo by Hilton Times Square on March 26, 2025, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, file) Logan Paul
Wrestler Logan Paul ist gerade über 16 Millionen Dollar reicher geworden: mit einer Pokémon-Karte.Bild: keystone

Pokémon-Sammelkarte für 16,5 Millionen Dollar versteigert

16.02.2026, 20:4816.02.2026, 20:48

Eine seltene Pokémon-Sammelkarte ist in den USA für den Rekordpreis von fast 16,5 Millionen Dollar (13,9 Mio Euro) versteigert worden. Verkäufer der Karte mit dem Namen «Pikachu Illustrator» ist der Influencer und Wrestler Logan Paul, Käufer ist der Risikokapitalgeber AJ Scaramucci, wie das Auktionshaus Goldin aus dem US-Bundesstaat New Jersey mitteilte.

Nach dessen Angaben handelt es sich um die teuerste, jemals auf einer Auktion verkaufte Sammelkarte. Das sei durch Guinness World Records bestätigt worden.

Die Auktion hatte gut 40 Tage gedauert. Erst am letzten Tag hatten sich die Gebote überschlagen. Am Montag verdreifachte sich die gebotene Summe. Paul hatte die Karte mit einer Diamantkette bei der Wrestlemania 38 im Jahr 2022 getragen. Auch die Kette ging an den Höchstbietenden. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Review
Darum wird dich «Mario Tennis Fever» an den Bildschirm fesseln
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Trump schrieb SMS an Norwegens Regierungschef – der war fassungslos
Trump macht Druck auf die Ukraine. Er will einen Friedensschluss – um den Nobelpreis zu bekommen. Wie sehr er sich danach sehnt, zeigt eine SMS-Korrespondenz mit dem norwegischen Regierungschef, die dieser nun öffentlich gemacht hat.
Die Verhandlungen zu einem möglichen Friedensschluss in der Ukraine befinden sich seit Monaten in einer Sackgasse. Das liegt insbesondere an Russlands autoritär regierendem Präsidenten Wladimir Putin. Bislang hat er alle Angebote, die zwischen den USA und der Ukraine ausgehandelt worden sind, abgelehnt. Putin beharrt auf seinen Maximalforderungen: der vollständigen Aufgabe des Donbass durch die Ukraine, kein Nato-Beitritt des Landes und die Ablösung der demokratischen Regierung unter Wolodymyr Selensykj.
Zur Story