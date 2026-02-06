Bethesda bringt mehrere Spiele auf die Switch 2. bild: Bethesda

Diese neuen Games hat Nintendo gerade enthüllt

Nintendo lässt seinen Partnern den Vortritt. Diese durften am Donnerstag ihre demnächst kommenden Spiele für Switch 2 und Switch präsentieren.

Bevor Nintendo seine eigenen Games für das aktuelle Jahr aus dem Hut zaubert, durften die Partner ran: Ganze 27 Spiele von Drittherstellern für die Switch 2 und Switch wurden während des rund halbstündigen «Partner Showcase» gezeigt – darunter auch die eine oder andere Überraschung.



Diese Spiele wurden gezeigt: Das «Nintendo Direct: Partner Showcase» am Donnerstag verpasst? Hier kannst du die Präsentation nochmals sehen. Video: YouTube/Nintendo DE

Eine vollständige Übersicht der präsentierten Spiele findest du am Ende des Artikels. Zu den spannendsten Titeln zählen:

«Resident Evil Requiem»

«Resident Evil Requiem» gehört zu den meisterwarteten Spielen des Jahres. Die Hauptdarsteller des Survival-Horror-Games sind Grace, die auf Schleichen angewiesen ist, um zu überleben, und Leon, der seine Waffe sprechen lässt.



Unser Game-Tester und Horror-Spezialist Simon Dick wird das Spiel voraussichtlich mit Vergnügen im Testlabor sezieren, wenn es Ende Februar erscheint.



Veröffentlichung: 27. Februar 2026 für Switch 2. Das Spiel erscheint auch für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Oh, und bevor wir es vergessen: «Resident Evil 7: Biohazard» und «Resident Evil: Village» erscheinen am 27. Februar ebenfalls für Switch 2.

«Indiana Jones and the Great Circle»

Bethesda bringt Indy auf die Switch 2. Das Spiel habe «einfach alles, was Fans glücklich macht», lautete Ende 2024 das Fazit unseres Game-Tests, als «Indiana Jones und der Grosse Kreis» für PC und Xbox Series X/S erschien. Ich spielte es damals auf der Xbox Series S und muss sagen, die Switch-2-Version muss sich auf keinen Fall verstecken.



Was man heutzutage schon fast betonen muss: Die Handelsversion enthält das komplette Spiel auf einer physischen Softwarekarte. Video: YouTube/Nintendo of America

Veröffentlichung: 12. Mai 2026 für Switch 2. Das Spiel ist auch für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

«Final Fantasy 7 Rebirth»

Nur zwei Wochen nachdem «Final Fantasy VII Remake Intergrade» auf der Switch 2 gelandet ist, kündigt Square Enix den zweiten Teil der Remake-Trilogie für die Hybridkonsole an. Bereits der erste Teil sieht auf der Switch 2 beeindruckend aus (eine Demoversion ist im Nintendo eShop verfügbar) und «Final Fantasy VII Rebirth» scheint erneut ein hervorragender Port zu werden.

Veröffentlichung: 3. Juni 2026 für Switch 2 und Xbox Series X/S. Das Spiel ist auch für PS5 und PC verfügbar.

«Pragmata»

«Pragmata» ist Capcoms neuer Science-Fiction-Titel, der zum «Überraschungshit» des Jahres mutieren könnte. Die Gegner im Spiel sind Roboter, die sich nur mit Schusswaffen besiegen lassen, wenn gleichzeitig ihr Verteidigungssystem in Echtzeit gehackt wird. Gesteuert werden daher parallel zwei Spielercharaktere aus der Third-Person-Perspektive, die jeweils aufs Schiessen oder Hacken spezialisiert sind.



Klingt kompliziert? Ab sofort gibt es von «Pragmata» eine Demoversion im Nintendo eShop.



Veröffentlichung: 24. April 2026 für Switch 2, PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Orbitals»

Mit «Orbitals» flattert ein neues Koop-Rätsel-Abenteuer auf die Switch 2. Es spielt sich offenbar ähnlich wie das hochgelobte Koop-Game «Split Fiction», besitzt mit seinem 80er-Jahre-Anime-Look aber einen ganz eigenen Charme.



Veröffentlichung: Sommer 2026 für Switch 2.

«Turok: Origins»

«Turok: Dinosaur Hunter» war 1997 auf dem Nintendo 64 ein ziemlich guter First-Person-Shooter, der noch immer einen gewissen Kultstatus geniesst. Die Marke verschwand ein paar Jahre später mehr oder weniger in der Versenkung, soll nun aber mit «Turok: Origins» wiederbelebt werden. Neu wird wahlweise in der First- oder Third-Person-Perspektive gespielt.



Ob die Welt diesen Neustart braucht, sei dahingestellt. Aber der Trailer sieht gar nicht mal so übel aus …

Veröffentlichung: Herbst 2026 für Switch 2, PS5, Xbox Series X/S und PC.

«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»

Bethesda bringt «Oblivion» auf die Switch 2. Das Remaster des Rollenspielklassikers ist nebst «Indiana Jones und der Grosse Kreis» sowie «Fallout 4: Anniversary Edition» der dritte Titel, den Bethesda am Donnerstag für die Switch 2 angekündigt hat. Bleibt nur zu hoffen, dass die Entwickler die Zeit bis zur Veröffentlichung nutzen, um die Performance-Probleme der bisherigen PC- und Konsolen-Versionen auszubügeln.

Veröffentlichung: 2026 für Switch 2. Das Spiel ist bereits für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.



«Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection»

Capcoms «Monster Hunter»-Reihe ist vor allem in Japan eine grosse Nummer. Fans können bereits ab März auf Monsterjagd gehen. Wer das Spiel zuerst ausprobieren möchte, findet im Nintendo eShop ab sofort eine kostenlose Demoversion.



Veröffentlichung: 13. März 2026 für Switch 2, PS5, Xbox Series X/S und PC.

«The Adventures of Elliot: The Millennium Tales»

Mit «The Adventures of Elliot: The Millennium Tales» erscheint im Juni ein neues Action-Rollenspiel im HD-2D-Stil. Es stammt von den begnadeten Schöpfern der «Octopath Traveler»-Serie, allerdings gibt es nun Kämpfe in Echtzeit, statt rundenbasierter Kampfhandlungen. Das Gameplay erinnert daher mehr an die 2D-Zelda-Spiele «Link's Awakening» oder «Echoes of Wisdom».



Auch für «The Adventures of Elliot» gibt es eine Demoversion im Nintendo eShop.



Veröffentlichung: 18. Juni 2026 für Switch 2, PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Fallout 4: Anniversary Edition»

Schon in diesem Monat können auch Switch-2-Besitzer das Ödland bereisen. Die «Anniversary Edition» von «Fallout 4» enthält alle bisher erschienenen Erweiterungen, grafisch macht die Umsetzung des Action-Rollenspiels von 2015 aber einen zwiespältigen Eindruck.



Veröffentlichung: 24. Februar 2026 für Switch 2. Das Spiel ist auch für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

«Kyoto Xanadu»

«Kyoto Xanadu» stammt vom japanischen Game-Studio Falcom, das für die fantastische «Trails in the Sky»-Rollenspielreihe verantwortlich zeichnet, die zu Recht auch bei uns immer mehr Zuspruch findet. Nun bringt Falcom die «Kyoto Xanadu»-Serie zurück. Der neuste Teil ist ein düsteres Action-RPG mit Metroidvania-Anleihen und 3D-Kämpfen gegen mächtige Monster.



Veröffentlichung: Sommer 2026 für Switch 2, Switch sowie PS5 und PC.



Und sonst?

Mehrere kleinere Spiele, die ebenfalls in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen, zeigt dieser Übersichts-Trailer.

Die Präsentation konzentrierte sich auf Spiele, die bis Sommer 2026 erscheinen.

Wie gewohnt zeigte die «Nintendo Direct»-Präsentation nur eine Auswahl der künftigen Dritthersteller-Spiele. Zu den grossen Abwesenden zählten kommende Highlights wie «The Dusk Bloods», «Elden Ring: Tarnished Edition» oder «First Light 007». Nintendo spart sich diese und weitere Titel offenbar für eine weitere «Direct»-Präsentation auf, schliesslich will man nicht schon im Februar sein ganzes Pulver verschiessen.



Als sehr wahrscheinlich gilt, dass künftig zahlreiche Xbox-Games ihren Weg auf die Switch 2 finden werden. Etwa das Action-Adventure-Spiel «South of Midnight» (bereits bestätigt) und vermutlich auch das Rhythmus-Spiel «Hi-Fi Rush» sowie das Action-Rollenspiel «Starfield».

