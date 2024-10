Opposition will nach Wahl in Georgien weiter protestieren

Richtungsweisende Wahl in Georgien: Wohin strebt das Land?

Bei der Wahl am Samstag ist die Regierungspartei Georgischer Traum zur Siegerin erklärt worden. Bereits am Montag demonstrierten Zehntausende auf der Hauptstrasse Rustaweli-Prospekt vor dem georgischen Parlament gegen mutmassliche Manipulationen. Die Opposition und Präsidentin Salome Surabischwili erkennen das Ergebnis nicht an. Georgische und internationale Beobachter berichteten von zahlreichen Verstössen bei der Wahl. Die Führung in Tiflis beharrt darauf, dass die Wahl korrekt verlaufen sei. (sda/dpa/lyn)

Bei dem Aktionsplan gehe es darum, wie der Protest «gesetzeskonform, legal, friedlich, aber organisiert» weitergehen werde, sagte Dolidse. Die prowestlichen Oppositionsbündnisse Einheit, Starkes Georgien und Koalition für Wandel kündigten die Kundgebung gemeinsam an. Die prowestliche Partei Gacharia Für Georgien erklärte, daran teilzunehmen.

Die prowestliche Opposition hat nach der von Fälschungsvorwürfen begleiteten Parlamentswahl in der Südkaukasusrepublik Georgien neue Proteste angekündigt. Die Opposition werde am Montagabend auf die Strasse gehen und dabei einen Aktionsplan vorstellen, sagte Anna Dolidse vom Oppositionsbündnis Starkes Georgien laut lokalen Medien. Demonstriert werden soll auf dem Rustaweli-Prospekt, der Hauptstrasse von Tiflis (Tbilissi).

Bereits am Montag demonstrierten Zehntausende vor dem georgischen Parlament gegen mutmassliche Manipulationen.

Bereits am Montag demonstrierten Zehntausende vor dem georgischen Parlament gegen mutmassliche Manipulationen. Bild: AP

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bencic in Hamburg ausgeschieden +++ Spielabsagen wegen Unwetter in Spanien

Auch Rottweiler sollen in Zürich auf die Liste gefährlicher Hunde

«Zensur» von Lindenberg-Klassiker in Berlin sorgt für Aufregung

Der nächste russische Ansturm in der Ostukraine steht bevor – die wichtigsten Fragen

Bundesrat Rösti hat in der Autobahn-«Arena» genug von den Gegnern: «Ihr habt keine Lösung»

Hisbollah-Chef soll in Iran sein ++ Libanon: Hoffnung auf Waffenruhe «innerhalb von Tagen»

Ab heute findest du in der Migros diese Schilder – das steckt dahinter

So bereitet sich die Ukraine auf Nordkoreas Soldaten vor – und erhält überraschende Hilfe

Milliarden-Investition: Migros will 140 neue Filialen eröffnen – die wichtigsten Punkte

«Die Menschen sind von der Aussenwelt abgeschnitten» – so geht es Betroffenen in Valencia

Nach dem Unwetter in Valencia herrscht in den betroffenen Gebieten Ausnahmezustand. Angehörige erzählen, was ihre Familien vor Ort erleben.

Valencia erlebt düstere Stunden, zwei Tage, nachdem ein verheerendes Unwetter in den südlichen Vororten der Stadt zu schweren Überschwemmungen geführt hat. Bilder von sich stapelnden Autos in schlammbedeckten Strassen und entlang zerstörter Autobahnen gehen um die Welt. Die Behörden sprachen zunächst von mindestens 95 Todesopfern, im Verlauf des Donnerstags stieg die Zahl auf 155 – allein in der Region Valencia.