Gesellschaft & Politik

Melania Trump leitet als erste First Lady UN-Sicherheitsratssitzung

First lady Melania Trump presides over the United Nations Security Council at United Nations headquarters, Monday, March 2, 2026. (AP Photo/Angelina Katsanis) Melania Trump
Historisch: Noch nie hat eine First Lady eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats geleitet.Bild: keystone

Als erste First Lady: Melania Trump leitet UN-Sicherheitsratssitzung

02.03.2026, 22:4902.03.2026, 22:49

Als erste First Lady in der Geschichte des Sicherheitsrates hat Melania Trump eine Sitzung des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen geleitet. «Anhaltender Frieden wird erreicht werden, wenn in allen Gesellschaften Wissen und Verständigung vollständig wertgeschätzt werden», sagte die 55-Jährige bei dem Treffen in New York, bei dem es um Kinder, Technologie und Bildung in Konfliktsituationen weltweit ging. «Ich bitte euch, eine Generation von zukünftigen Anführern aufzubauen, die Frieden durch Bildung unterstützen.»

epa12790707 US First Lady Melania Trump (C) presides over a UN Security Council meeting in New York, New York, USA, 02 March 2026. EPA/OLGA FEDOROVA
Melania Trump betonte die Verbindung von Frieden und Bildung.Bild: keystone

Trump bedankte sich bei den anderen Mitgliedsländern des Sicherheitsrates dafür, sie willkommen geheissen zu haben. «Eure Mission, Sicherheit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Verpflichtung, Konflikten vorzubeugen, sowohl in Zeiten des Krieges als auch im Frieden, ist bedeutend, muss gleichmässig ausgeführt werden und sollte nie auf die leichte Schulter genommen werden.»

Die USA haben im März turnusgemäss die monatlich wechselnde Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrates übernommen, zu deren Aufgaben es auch gehört, die Sitzungen zu leiten. Üblicherweise führen UN-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen des 15-köpfigen Gremiums. (sda/dpa)

