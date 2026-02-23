bedeckt
Melania Trump unterlegt Instagram-Post mit Hit von Bad Bunny

Warum dieser Instagram-Post von Melania Trump für Stirnrunzeln sorgt

23.02.2026, 09:4323.02.2026, 10:13

Melania Trump hat einen Instagram-Post mit einem Lied von Bad Bunny unterlegt – wenige Wochen, nachdem ihr Mann über den Latin-Superstar und dessen Auftritt beim Super Bowl geschimpft hatte.

Die Frau des US-Präsidenten teilte am Samstag einen Clip mit Fotos von einem Kleid, welches sie vergangenes Jahr bei der zweiten Amtseinführung ihres Mannes getragen und nun an ein Museum gestiftet hatte. Unterlegt war der Post mit dem Bad Bunny-Hit «DtMF».

Dabei hatte ihr Ehemann Donald Trump erst vor drei Wochen seinen Ärger über den Latino-Sänger ausgedrückt. Bad Bunnys Pausenauftritt beim Super Bowl bezeichnete Trump als «Schlag ins Gesicht» für die USA und als eine der schlechtesten Halbzeitshows, die er jemals gesehen habe.

Sänger positioniert sich gegen US-Regierung

Bad Bunny, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heisst, ist wiederum selbst ausgesprochener Kritiker von Trumps Politik. Aus Protest gegen die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE verzichtete er zuletzt etwa auf Konzerte in den Vereinigten Staaten. Mit seiner Halbzeitshow, die er ausschliesslich auf Spanisch hielt, setzte der gebürtige Puerto Ricaner eine politische Botschaft.

Irritationen in sozialen Netzwerken

Mit der Musikauswahl zu ihrem Post sorgte Melania Trump daher für grosse Irritation in den Kommentaren. «Ich glaube, dein Ehemann mag seine Lieder nicht», schrieb jemand und bekam dafür tausende Likes. Der Kommentar «Die Dreistigkeit, diesen Song zu verwenden» bekam mehr als 4000 Likes. (dab/sda/dpa)

7 Kommentare
7
